Novetlè ja no serà Novelé: el municipi vol el seu nom només en valencià

Novetlè vol ser reconeguda amb el seu nom en valencià. La localitat manté actualment la denominació bilingüe del poble —Novetlè/Novelé— i l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per a denominar-se exclusivament en valencià, com a Novetlè. Per a fer-ho, compta amb tots els informes històrics i lingüístics necessaris favorables, inclòs el de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i des del consistori que presideix Rafael Vila confien que, abans que acabe aquesta legislatura, el canvi s’haja fet efectiu. El procés es troba ara en fase d’exposició pública, fins al pròxim 18 de gener, oberta per a la presentació d’al·legacions, i, una vegada se supere aquest tràmit, la Generalitat Valenciana procedirà al tancament de l’expedient amb la resolució pertinent. L’alcalde ha manifestat a aquest diari que “creiem que entre abril i maig estarà aprovat definitivament”.

La iniciativa del canvi de denominació al nom en valencià va partir de veïns de la localitat, que van presentar escrits a l’Ajuntament per a sol·licitar que Novetlè siga nomenat únicament en valencià. La localitat, en ple cor de la Costera, és un municipi valencianoparlant, en una comarca també amb predomini de la llengua pròpia. Des del punt de vista històric i lingüístic, la localitat ha tingut el nom en valencià i ara volen que es reconega oficialment. “Els veïns van presentar escrits per a demanar el canvi de nom a valencià, perquè és la denominació popular i històrica. El poble sempre s’ha anomenat en valencià, i, fins i tot, fa anys ens deien que el nom era l’única paraula acabada en ‘e’ oberta, amb l’accent obert”, recalca Vila. Aquesta petició popular del canvi de nom va ser recollida pel regidor Vicent Tortosa, que va fer les gestions necessàries per a dur a terme la proposta i va iniciar els tràmits per a procedir al canvi de nom. El consistori tenia informes favorables sobre la denominació en valencià, encara que de fa anys, i la Generalitat Valenciana va sol·licitar uns informes nous, entre aquests el de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ja s’havia pronunciat a favor de l’accepció en valencià i va tornar a fer-ho en un altre informe que ha sigut remés ara al costat de tota la documentació necessària per a consumar l’adaptació del nom oficial del municipi al valencià. Abans, el Ple municipal de Novetlè també havia ratificat aquest canvi. En una sessió plenària celebrada fa uns quinze dies “aprovàrem per unanimitat que el nom estiga només en valencià. Tots els partits polítics representats en el Ple votàrem a favor d’això i confirmàrem la decisió de tindre el nom en valencià”, exposa l’alcalde socialista. Ara, amb tota la documentació presentada i les gestions realitzades, Novetlè espera acabar de superar els tràmits necessaris del procés per a rebre l’aprovació que permeta adaptar la denominació oficial del municipi exclusivament al nom en valencià.