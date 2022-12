La producció de vehicles a Espanya va millorar un 16,9 % al novembre

La indústria automobilística espanyola manté una tendència positiva que li permetrà tancar l’any amb una millora productiva, després de superar els pitjors moments de la crisi de proveïment de components. Al novembre, segons dades d’Anfac, la patronal espanyola del sector, les fàbriques espanyoles van produir 226.164 unitats, un 16,9 % més, que se sumen a les acumulades durant tot l’any: 2.032.806 vehicles entre gener i novembre, un 4,2 % més.

Des d’Anfac reconeixen aquesta millora —que s’està donant des de l’estiu—, que atribueixen a una “suavització dels colls de botella en el comerç internacional”, cosa que “ha facilitat l’aprovisionament de materials per part de les fàbriques el segon semestre de l’any”. Anfac preveu que es tancarà l’any amb aproximadament 2,2 milions d’unitats fabricades a Espanya, cosa que significarà una millora respecte a 2021 però que es quedarà prop de les 600.000 unitats per davall del ritme productiu previ a la pandèmia.

Per tipus de vehicle, del total d’unitats fabricades al novembre, 184.306 van ser turismes i tot terrenys, un 18,4 % més, mentre que 41.858 van ser vehicles industrials i comercials, un 11 % més. Per propulsió, 41.594 dels vehicles produïts van ser alternatius, un 75,1 % més, dels quals 29.977 van ser elèctrics o híbrids endollables (aquests últims van registrar una quota productiva del 13,3 %). Fins a novembre s’han fabricat 241.460 vehicles zero emissions a Espanya.

Creixen les exportacions

Com exportacions i producció van de bracet, la millora en la dada de la fabricació de vehicles acompanya un increment de les exportacions, concretament del 13,4 %, fins a les 191.221 unitats el mes de novembre i un acumulat d’1.721.961 enviaments des de gener, un 1,7 % més.

Segons expliquen des d’Anfac, 7 de cada 10 vehicles “made in Spain” produïts al novembre es van enviar als diferents mercats europeus, entre els quals els més importants van ser França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Turquia. D’aquests cinc, França (+18,3 %), Itàlia (+54,1 %) i Turquia (+41,2 %) van incrementar la demanda de manera important, mentre que Alemanya i el Regne Unit la van reduir un 1 % i un 2 %, respectivament.

Importacions des de la Xina

Paral·lelament, Anfac destaca que, fins a octubre, el valor de les importacions a Espanya de vehicles fabricats a la Xina durant els deu primers mesos de l’any es va situar en 702 milions d’euros, la qual cosa suposa multiplicar quasi per 13 (+1.172 %) les xifres comptabilitzades en el mateix període de 2021.

Segons Félix García, director de comunicació d’Anfac, aquest increment es justifica per l’arribada de marques com MG, Lynk & Co. i BYD, així com el creixement de la demanda de vehicles de marques europees que fabriquen a la Xina. A més, García assenyala que l’escassetat de xips a Europa ha provocat un impuls de les firmes xineses. Així les coses, la Xina es va col·locar, fins a octubre, com el desé mercat al qual més vehicles va comprar Espanya. Alemanya, amb 3.324 milions; França, amb 1.513 milions, i la República Txeca, amb 1.177 milions, són els principals mercats per a Espanya.