Quique Dacosta busca treballadors per als seus restaurants a la C. Valenciana

El cuiner valencià Quique Dacosta busca personal per als seus restaurants de la Comunitat Valenciana. Tindre idiomes i sentit de la responsabilitat són els requisits necessaris per a accedir a aquests llocs de treball a Quique Dacosta Restaurante, a Dénia, i a Llisa Negra, a València.

El xef amb tres estreles Michelin ha compartit un missatge en les seues xarxes per a fer una crida als interessats: “Per a la temporada de 2023, a Quique Dacosta Restaurante oferim llocs en sala i com a sommelier. Seleccionem professionals amb idiomes, responsabilitat i ofici per a treballar a Dénia, de la mà dels millors, per a continuar creant una destinació gastronòmica amb un ADN únic”.

Per a la plaça de sommelier al restaurant de Dénia, el més prestigiós de Dacosta, els interessats han de saber anglés avançat i francés intermedi. A més, els aspirants han de saber com crear maridatges de vi i menjar, així com tindre coneixements de vinyes i cellers locals.

Per al lloc de treball a Llisa Negra, l’equip de Dacosta demana que els aspirants a cambrer/a sàpien parlar anglés avançat i conéixer de primera mà els productes que s’ofereixen al local. La incorporació seria immediata i el salari rondaria els 1.500 bruts en 12 pagues.

Les dues ofertes poden consultar-se en la plataforma Job Today.