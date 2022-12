El València BC reacciona just a temps per a emportar-se la victòria de Grècia

Una sensacional reacció en l’últim quart va portar el València Basket a aconseguir al Pireu la seua primera victòria a domicili en l’Eurolliga. L’equip valencià, que suma quatre triomfs en set jornades i es posiciona, provisionalment, segon del grup A, va aconseguir un parcial final de 6-19 amb el qual es va imposar a l’Olympiacos. Les millores defensives en la segona meitat i els 15 punts de Raquel Carrera, acompanyada en atac per Marie Gülich, Leticia Romero i Ángela Salvadores, van resultar les claus per a guanyar i contrarestar els excel·lents números de la parella de pivots estatunidenques del rival grec: Kylee Shook (21 punts) i Megan Gustafson (21 punts i 11 rebots).

L’inici magnífic de les interiors Carrera i Gülich va mantindre el València al capdavant en els primers cinc minuts. No obstant això, els punts fàcils de les nord-americanes Shook i Gustafson no tardarien a capgirar la situació (20-13, m. 7) i les taronja van anar a remolc quasi tot el partit. Durant el segon quart, les pupil·les de Rubén Burgos van poder desactivar l’altíssima producció ofensiva de l’equip grec. Fins i tot, empatar el tanteig (33-33, m. 17). Malgrat això, el desencert ofensiu no va permetre la remuntada fins al tram final del partit.

En la segona meitat, l’equip va pujar la seua agressivitat arrere i les connexions entre Romero, Carrera i Gülich van fer reviure l’atac. En els últims cinc minuts, el València BC va tancar la seua cistella i va trobar la fluïdesa que li havia faltat. No hi va deixar de creure i un parcial de 0-12 va obrar la victòria (59-65, m. 40).