CCOO anuncia mobilitzacions per sancionar Amcor a tres sindicalistes

L'empresa multinacional Amcor, situada a Alzira, ha sancionat amb un mes d'ocupació i sou tres representants sindicals de CCOO, integrants del Comité d'Empresa, per l'exercici de les seues funcions. "Aquesta decisió de l'empresa tindrà la seua deguda resposta per part de la plantilla", ha anunciat la central sindical. L'òrgan representatiu dels treballadors plantejarà la realització de diversos aturs de producció, com a mesura de protesta "amb l'objectiu que l'empresa suspenga aquesta injustificada sanció".

El sindicat CCOO considera que les raons al·legades per Amcor per a sancionar els representants dels treballadors "no són més que un muntatge que no se sosté", i consideren que la sanció és un "atac a la llibertat sindical i d'expressió dels treballadors". En la seua opinió, pretén "acoquinar els més de 300 treballadors de la plantilla". I hi afigen: "Ens volen submisos i callats, i per a això castiguen durament els que representen la plantilla. Aquesta actuació antisindical no quedarà sense resposta.”