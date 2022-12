El Congrés dona llum verda a la Llei trans, que inclou l'autodeterminació de gènere

La majoria del Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous el Projecte de llei trans, que reconeix l'autodeterminació de gènere i desenvolupa una sèrie de mesures per a garantir els drets de les persones LGTBI, al qual s'han oposat PP, Vox i Ciutadans.

Amb 188 vots a favor, 150 en contra i 7 abstencions, la futura llei arriba així a la recta final de la seua tramitació parlamentària, després d'unes negociacions complicades, primer en el si del Govern, i posteriorment a la Cambra Baixa, on Unides Podem i PSOE van mostrar les seues diferències en diversos aspectes del text. La presidenta de la Comissió d'Igualtat i diputada socialista Carmen Calvo s'ha abstingut en aquesta votació, si bé la resta de diputats del PSOE ha donat suport a la llei.

Les discrepàncies també es van donar en el si del PSOE, de fet va ser el motiu que l'exdiputada de l'Assemblea de Madrid Carla Antonelli abandonara el partit en senyal de protesta quan el grup socialista va demanar ampliar en diverses ocasions el període de presentació d'esmenes, amb la qual cosa es va retardar la tramitació del text.

Serà el Senat el que reba ara el projecte de llei, que compta amb el rebuig de part del moviment feminista perquè tem que es traduïsca "en una invisibilització de les dones", però amb el vistiplau d'organitzacions com la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals i més (Felgtbi+).

En el debat del dictamen del projecte de llei, que va tindre lloc aquest dimecres, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, va celebrar que el Congrés "tanque armaris" i "òbriga portes i finestres" amb una llei que aconseguirà assegurar "vides lliures" a les persones trans i LGTBI.

El text reconeix la voluntat de la persona com a únic requisit per a canviar de sexe en el registre, i en el cas dels menors de 16 anys i majors de 14, hauran d'assistir amb els seus pares o tutors. Només serà necessària la intervenció d'un jutge per al canvi registral quan tinguen menys de 14 anys i més de 12. Els menors de dotze no podran canviar de sexe en el registre, però sí el seu nom en el DNI.

Prohibeix les teràpies de conversió, garanteix a lesbianes, bisexuals i a les persones trans amb capacitat de gestar l'accés a tècniques de reproducció assistida i reconeix la filiació de fills de lesbianes i bisexuals sense necessitat que estiguen casades. I, entre altres coses, preveu una estratègia estatal per a la inclusió social de les persones trans amb mesures d'acció positiva per a aquest col·lectiu en diversos àmbits com el laboral, l'educatiu o d'habitatge.

Des de l'esquerra no hi ha hagut fissures en el suport a la norma, encara que formacions com ara ERC i EH-Bildu han lamentat que no s'haja fet el pas de reconéixer els drets de les persones no binàries o d'ampliar els dels migrants.