Hi haurà derbi de llegendes a Mestalla

La presidenta del València CF, Lay Hoon Chan, ha aprofitat la tradicional trobada nadalenca amb l'Associació de Futbolistes del València CF per a anunciar que el pròxim partit de Llegendes del València CF serà un derbi contra els veterans del Llevant UE i que servirà per a commemorar el centenari de Mestalla, que compleix 100 anys el mes de maig. Ho ha fet en presència de més de 150 exjugadors del club, de diferents èpoques, que aprofiten aquestes cites per a retrobar-se després de mesos sense saber els uns dels altres. Ací ha incidit Fernando Giner, en la unió en aquests temps de convulsió social a tots els nivells. «En temps de canvi, estic content per la relació que mantenim amb el nostre València CF, perquè des de fa temps hem sabut marcar cadascun els nostres camins de manera paral·lela, però sense immiscir-nos en el dels altres. Estic especialment feliç per les renovacions de José Luis Gayà i Jaume Doménech, no tant perquè siguen valencians, futbolistes del nostre filial i directius de la nostra associació, sinó pel missatge que implica i el que ells mateixos diuen: som una família i, amb l'ajuda de tots, podrem tirar avant els reptes que ens proposem».