Més d'un milió d'euros del cinqué van a la Policia Local de Burjassot

Servir els ciutadans de Burjassot enguany ha tingut recompensa... en metàl·lic. L'administració La Burjasort del Parc Comercial Albán ha repartit quasi vint sèries —19,9 oficialment— de l'últim cinqué premi eixit en el sorteig de la Loteria de Nadal, el 87092, a la Policia Local de Burjassot. En total 1.194.000 euros, 60.000 euros per sèrie, que recauen entre els agents locals d'aquesta localitat de l'Horta Nord.

El número 4 del carrer Plaça de Gómez Ferrer s'ha omplit aquest matí dels somriures, les abraçades i les enhorabones amb les quals els agents anaven rebent els companys i les companyes que s'acostaven a la comissaria. Cada dècim està premiat amb sis mil euros, i en total calculen que s'han pogut vendre uns quaranta bitllets.

“Alguns companys van tindre la iniciativa de jugar amb el 092 —la terminació del telèfon d'emergències—. Parlem amb l'administració i des de fa molts anys el juguem”, detalla l'agent Juan Luis Barragán. Però aquesta és la primera vegada que toca. "Ens ha tocat a la gran majoria de la plantilla. Estem molt contents", apunta l'agent Israel López.

Una alegria que també han compartit a La Burjasort. “Sempre em demanen un número que acabe en 092, igual que la Policia Nacional em demana el 091, i enguany els vaig donar el 87092 i m'alegre moltíssim que els haja tocat”, celebrava l'administradora, Iana, que amb la seua parella, Eduard, dirigeixen aquesta administració des de fa més de quatre anys.

Un extra de felicitat

No és la primera vegada que reparteixen sort. L'any passat van vendre dos dècims d'un altre cinqué premi. “Crec que som l'única administració que hem repartit premis a Burjassot”, cosa que “ens ha donat fama. Enguany, des que vam vendre el cinqué, ha vingut més gent a comprar”.

Iana té mare russa i pare ucraïnés, és per això que repartir premi suposa un extra de felicitat en aquests temps convulsos. “Encara que no són temps molt alegres, em fa molta il·lusió haver pogut donar alegria a una altra gent, encara que no siga jo”, confessa la lotera de La Burjasort.