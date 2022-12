Oratge a València per a la nit de Nadal i Nadal: calitja i pendents d'un tàlveg atlàntic

El cap de setmana de Nadal en l'oratge a València serà "bastant càlid", amb vents de ponent i temperatures set o huit graus per damunt de la mitjana, i en alguns punts es podria arribar i fins i tot superar els 25 graus. Així ho ha assegurat el cap de Climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, que ha subratllat que aquest Nadal estarà entre les "més càlides" des que hi ha registres. En definitiva, es tancarà l'any més càlid des que es tenen registres.

Tàlveg atlàntic

Encara que també s'estarà pendent d'un profund tàlveg atlàntic. Aquest procés meteorològic es formarà al nord de les Illes Canàries i a l'oest de la península Ibèrica el cap de setmana, amb diverses conseqüències. D'una banda, causarà pluges entre divendres i diumenge (23 a 25 de desembre) sense arribar a València. Encara que aquest tàlveg atlàntic, si finalment es condensa, és possible que porte un temporal d'aire fred generalitzat en altura l'última setmana del 2022.

Temperatures altes

La temperatura màxima de l'oratge a València a finals d'any en zones del litoral sol ser de 17 graus, però és probable que el divendres 23 i el cap de setmana siga set o huit graus per damunt de la mitjana. En el cas de les temperatures mínimes, que haurien de ser de 7 graus, podrien arribar als 14 o 15 graus , segons Núñez, que ha precisat que encara que la setmana següent baixaran, "no s'espera fred".

Per la seua banda, el cap del grup de predicció i vigilància de la delegació, José Manuel López, ha dit que es registraran valors més alts dels habituals i sense precipitacions destacables, per la qual cosa serà un Nadal "meteorològicament tranquil". Encara que s'esperen borrasques a la Península, aquestes afectaran la meitat oest, però no la zona mediterrània.

Oratge per a la nit de Nadal

La temperatura més alta del dia de la nit de Nadal serà de 24 graus i la mínima serà de 15 graus. Entre les 00 i 12 hores hi haurà cels ennuvolats, sense cap probabilitat de pluges, i entre les 12 i 24 hores hi haurà cel assolellat, moment de la jornada en què hi haurà temperatures més altes.

Oratge per a Nadal

La temperatura més alta del dia de Nadal abaixarà tres graus la temperatura màxima i la mínima. Concretament, serà de 21 graus la màxima i la mínima serà de 12 graus. Els cels tindran aspecte de poc nuvolosos o rasos amb intervals nuvolosos.