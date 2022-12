La UE organitzarà al febrer una cimera amb Ucraïna i hi convida Zelenski

La Unió Europea celebrarà una cimera amb Ucraïna el pròxim 3 de febrer, va anunciar aquest dijous el portaveu del president del Consell Europeu, Barend Leyts, que va anunciar, a més, que s'hi ha convidat el president ucraïnés, Volodímir Zelenski, a visitar Brussel·les.

Segons Leyts, a la cimera no acudiran els caps d'estat i de govern de la UE, sinó només la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, i ara com ara es desconeix on se celebrarà.

Els anuncis de la cimera i de la invitació a Zelenski perquè visite Brussel·les es van produir menys de 24 hores després que el líder ucraïnés es reunira a Washington amb Biden i acudira al Capitoli per a pronunciar un discurs davant les dues cambres del Congrés dels EUA.

Aprofitant la visita, el Govern estatunidenc va anunciar un nou paquet d'ajuda militar per a Ucraïna de 1.850 milions de dòlars que, per primera vegada, inclou el sistema Patriot que els ucraïnesos feia mesos que demanaven.

En l'àmbit més simbòlic, el viatge de Zelenski a Washington va destacar també pel lliurament que va fer al Congrés de la bandera ucraïnesa signada per soldats del seu país, així com el fet que durant tota la visita portara l'uniforme militar, fins i tot a l'interior del Despatx Oval.