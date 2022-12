El 10K València busca un altre rècord del món

El 10K València Ibercaja ultima els detalls per al gran espectacle de la seua 15a edició, que s’acosta ja als 11.000 inscrits (a un miler d’esgotar els dorsals). De fet, comptarà amb un centenar d’atletes d’elit de fins a 15 nacionalitats a la recerca de les seues millors marques a la ciutat del running, en el 10K més ràpid del món. Després del rècord mundial encara vigent de Rhonex Kipruto (26:24 en 2020), el 15 de gener de 2023 buscarà polvoritzar la corresponent plusmarca mundial femenina amb l’actual recordista Yalemzerf Yehualaw. L’etíop ve de batre el rècord del món femení en 2022 a Castelló de la Plana (29:14). L’acompanyarà la seua compatriota Ejgayehu Taye Haylu, que ostenta el rècord del món de 5K (14:19, Barcelona 2021). “És tot un orgull poder comptar amb les dues atletes que ostenten el rècord mundial de 10K i 5K”, ha assegurat José Enrique Muñoz Acuña, director esportiu de la carrera. Al costat d’elles, la plusmarquista noruega de 5.000 m, Karoline Grøvdal, campiona d’Europa de cros, tractarà d’assaltar el rècord d’Europa de 10K. “En dones, tindrem un total de huit atletes sub 31, deu atletes sub 32 i nou atletes sub 33”, afig Muñoz Acuña.

En homes destaquen quatre corredors sub 27 liderats per l’etíop Hagos Gebrhiwet Berhe, que va aconseguir la marca de 26:48 a Hengelo (2019). “Tindrem —afig Acuña— cinc atletes sub 27, més de 20 atletes sub 28, uns 40 sub 29 i uns 100 atletes sub 30”. “En homes, volem acostar-nos al rècord d’Europa i buscar registres sub 27 i, fins i tot, acostar-nos al rècord del món, sense ser un objectiu concret d’aquesta edició, que serà la més competitiva de totes les edicions”.