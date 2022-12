Algar canvia el seu nom a la forma en valencià

Algar de Palancia canvia el seu nom per la forma en valencià, Algar de Palància.

Així ho ha aprovat el Ple de la corporació municipal després de la sol·licitud realitzada a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Segons l’informe emés per la Secció d’Onomàstica de l’Acadèmia, la nova denominació es considera “correcta i adequada des del punt de vista històric i lingüístic”.

L’alcalde, l’independent Juan Emilio Lostado, justificava aquesta petició en la població valencianoparlant de la comarca del Camp de Morvedre, “per la qual cosa vam estimar convenient sol·licitar el canvi de nom al valencià”, afirmava a Levante-EMV.

Ara, l’Administració local es troba immersa en la modificació del nom en tots els documents oficials, així com en la modificació de la papereria i cartelleria tant de l’Ajuntament com del municipi, “canvis que anirem fent a poc a poc”, acaba Lostado.

El setembre de 2013, un total de 320 municipis de la Comunitat Valenciana tenien ja el seu nom normalitzat en valencià. Això suposava més del 80 % dels municipis de les comarques valencianoparlants, és a dir, 320 pobles i ciutats d’un total de 395, segons va informar en aquell moment a l’agència Europa Press el llavors president de la Secció d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Emili Casanova.

Entre les poblacions que aleshores ja el tenien normalitzat hi havia la capital del Camp de Morvedre, Sagunt, i faltaven per fer-ho tant Algar com Algímia d’Alfara, si bé aquest últim va fer aquest pas en 2018, com confirmava a Levante-EMV el seu alcalde, Ernest Buralla.