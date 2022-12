El Consell desbloqueja 26 plantes fotovoltaiques més amb 82 MW

La Direcció General d’Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d’Economia ha desbloquejat 26 plantes fotovoltaiques més amb 82 megavats (MW) de potència. Els projectes se sumen a les plantes de 763 MW alliberades per la Conselleria de Territori de les quals ahir va informar aquest periòdic. Per a posar en context les xifres cal tindre en compte que les plantes solars connectades a la xarxa a la Comunitat Valenciana disposen d’una potència de 411 MW (els projectes aprovats la doblen), i, en els últims cinc anys, només s’havien autoritzat 50 MW.

Les noves plantes autoritzades per la Direcció General d’Energia es troben als municipis de Pilar de la Horadada, Elx, Mutxamel, Petrer, Novelda, Xixona, Crevillent i Callosa de Segura, a la província d’Alacant; Borriana, Càlig, Xilxes i Nules, a Castelló; i Cheste, Riba-Roja, Cofrentes, Requena, Losa del Obispo, Nàquera, Tuéjar, Llíria i Aras de los Olmos, a València. Alguns dels municipis alberguen més d’una d’aquestes noves instal·lacions, que ja compten amb l’autorització prèvia i de construcció de l’Administració valenciana.

DIA

Al seu torn, la Generalitat subratlla que treballa per complir la concessió de la declaració d’impacte ambiental (DIA) abans del 25 de gener de 2023 dels projectes que estan en perill pel bloqueig dels dos últims anys.

Els impulsors de 452 plantes fotovoltaiques a la Comunitat Valenciana tenen fins al 25 de gener per a obtindre els permisos de la Generalitat o perdran els avals, tot i que el retard no és culpa seua. No totes les plantes veuran la llum, perquè alguns projectes no compleixen els criteris mediambientals.

Mil milions d’euros

El Consell s’està jugant mil milions d’euros amb el bloqueig dels parcs fotovoltaics projectats a la Comunitat Valenciana. Un informe del bufet legal i fiscal Andersen adverteix que els promotors poden exigir al Consell els 300 milions d’euros dels avals que han depositat per a garantir l’execució de les plantes solars (garantia que va imposar el Govern per a evitar l’especulació) i 700 milions del valor dels projectes.