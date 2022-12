El Ministeri de Sanitat registra 241 morts més per covid-19 i 18.798 casos més

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest divendres, amb dades aportades per les comunitats autònomes, 18.798 casos més de coronavirus, dels quals 10.854 s’han produït en majors de 60 anys, la qual cosa eleva a 13.670.037 la xifra total de contagis a Espanya des de l’inici de la pandèmia.

La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies en persones majors de 60 anys ha augmentat lleugerament i se situa en els 160,84 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 156,59 que es van notificar divendres passat.

Pel que fa a les morts per covid-19, se n’han produït 241 més, de les quals 98 s’han notificat en l’última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s’eleve a les 116.899 persones.

Actualment, hi ha 4.095 pacients ingressats per covid-19 a tot Espanya (enfront dels 4.431 de la setmana passada), i n’hi ha 233 en una UCI (divendres passat se’n van notificar 269). La taxa d’ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 3,28 % (la setmana passada el percentatge era del 3,54 %), i en les ucis, en el 2,65 % (enfront del 3,05 % de divendres passat).