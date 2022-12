El municipi valencià on més vegades ha caigut la grossa

El sorteig de la Loteria de Nadal, tot i que no és un dels que més diners reparteix, és, sens dubte, el sorteig en què més persones participen. Quasi tothom compra encara que siga un dècim. És costum adquirir dècims a mitges amb família, parella, amics, companys de treball... La il·lusió per ser un dels afortunats del sorteig nadalenc inunda tots i cada un dels racons del país.

En 1812 va començar aquesta bonica tradició, fa més de 200 anys, i, des de llavors, València ha sigut una de les províncies més afortunades de tot Espanya. Ocupant el quart lloc, la sort li ha somrigut amb la grossa fins a 35 vegades des de la primera ocasió, en 1847. I en quins municipis valencians ha tocat el primer premi?

La capital, València, és el municipi en el qual més xampany s’ha destapat per tindre el dècim amb el número afortunat, exactament en tretze ocasions. Aquest primer premi va caure a la ciutat portuària en els anys 1847, 1904, 1930, 1941, 1950, 1954, 1959, 1985, 1996, 2003, 2006, 2013, 2018 i 2022. De fet, és l’únic lloc llevantí que ha gaudit d’aquest premi de la loteria nadalenca cada segle des que va començar el sorteig.

No s’ha de perdre de vista Manises, que se situa com el segon municipi valencià preferit per als premis nadalencs, i és que el tradicional bombo ha agraciat aquest poble amb el número guanyador fins a 6 vegades. A Manises ha tocat la grossa en 1971, 1986, 2012, 2013, 2018 i, finalment, en 2022.