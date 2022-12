El nou horari de Nadal del metro i tramvia a València

Metrovalencia posarà en marxa, a partir de demà, el nou horari de Nadal. Des del 23 de desembre i fins al pròxim 6 de gener, els serveis de metro i tramvia de València patiran algunes modificacions.

Durant les dates nadalenques, l’empresa de transport públic oferirà el mateix horari els dies laborables que els dissabtes. D’altra banda, la freqüència de pas dels trens els caps de setmana i festius de Nadal mantindran el mateix horari que la resta de l’any.

No obstant això, el dia de Nadal, el servei de Metrovalencia començarà una hora després de l’habitual. Així mateix, la nit de Nadal, a partir de les 21.00 hores, començarà a reduir-se la freqüència dels metros i tramvies. No ocorrerà el mateix la nit de Cap d’Any, jornada en què hi haurà servei durant tota la nit fins a l’endemà, quan comence l’horari del dia d’Any Nou.

Fins quan podran gaudir els joves del transport públic gratuït a València?

Els joves valencians continuaran podent anar gratis en el transport públic autonòmic. Els tres grups parlamentaris que componen el Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) han acordat presentar una esmena als pressupostos que permet ampliar la gratuïtat del transport que gestiona la Generalitat per als menors de 30 anys durant el pròxim 2023, una mesura que està en marxa des de mitjan octubre, encara que fonts de la conselleria responsable no confirmen aquest extrem.

És una de les modificacions pactades per les formacions d’esquerres que componen el Consell. Atés que s’ha presentat amb la signatura dels tres grups parlamentaris, es pressuposa el suport de les formacions a aquesta mesura en el Ple, amb la qual cosa, com que tenen majoria en la cambra, la mesura tirarà avant i s’incorporarà com a “objectiu” per a complir al llarg de l’any 2023.