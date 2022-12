El PP rescata Palacios per a liderar la llista a Alzira i una part de l’executiva s’hi rebel·la

José Luis Palacios, últim primer tinent d’alcalde del PP a Alzira, serà definitivament el candidat a l’alcaldia de la capital de la Ribera Alta. El president de l’agrupació local, José Andrés Hernández, ja coneix que serà apartat de la carrera electoral. No obstant això, l’obstinació de la cúpula directiva regional de buscar un cap de llista que garantisca un resultat electoral que permeta recuperar l’alcaldia alzirenca xoca amb el criteri del comité electoral local, que ahir va forçar una reunió no autoritzada per a rebel·lar-se contra aquesta decisió i proposar Hernández com a candidat.

El president i portaveu municipal estava convençut que seria ell el cartell electoral i preferia no donar crèdit a les informacions, publicades reiteradament per Levante-EMV, que apuntaven a un recanvi. La direcció local del PP mai ha treballat amb una altra opció que no fora la d’Hernández.

“No s’entendria que canviaren de candidat, no perquè pense que no puga haver-hi un altre candidat millor o pitjor, sinó perquè som un grup de persones que vam agafar el partit en el moment més crític de la seua història, hem aguantat el pols, hem capitanejat l’oposició i conformem un grup molt unit que treballa molt a gust. Em semblaria impensable, il·lògic i absurd que s’intentara buscar un candidat de fora sense ni tan sols haver-ho consultat”, defensava Hernández fa a penes un mes.

Alzira s’havia convertit en una de les últimes grans ciutats valencianes que encara desconeixia el nom del candidat del PP. Malgrat aquesta evidència, Hernández no es donava per al·ludit. El president provincial de la formació, Vicent Mompó, es va reunir la setmana passada amb ell amb la intenció de posar-lo al corrent de l’operació dissenyada per a ampliar la base electoral i recuperar l’alcaldia alzirenca. El triat per a substituir-lo era ja Palacios.

No obstant això, la direcció del partit no va percebre cap ànim ni disposició en Hernández que permetera interpretar que facilitaria el recanvi. En aquestes condicions, el màxim dirigent regional del PP, Carlos Mazón, va decidir intervindre-hi i forçar una reunió que va tindre lloc dimecres a la nit per a aclarir el camí i accelerar la transició. Hernández va acudir a la cita i, segons diverses fonts, va reclamar un poc de temps per a organitzar la successió, encara que, al llarg del matí d’ahir, es van observar resistències que van inquietar la direcció regional i provincial.

De fet, el comité electoral del PP alzirenc es va reunir a mitjan vesprada amb l’objectiu d’elevar la proposta que situa José Andrés Hernández com a candidat. El secretari local del partit i president del comité electoral, Antonio Pelayo, va confirmar que aquesta resolució, “que responia a una petició del 100 % de l’executiva i del grup municipal”, havia sigut aprovada “per unanimitat”. Pelayo també es va mostrar interessat a deixar Hernández al marge d’aquest pols, ja que va assenyalar que no hi havia donat la seua conformitat.

Mà dreta de Bastidas

José Luis Palacios és assessor laboral i acumula un llarg historial en el sector de les relacions laborals. També disposa d’una àmplia experiència en la política municipal. Va ser fitxat per la llavors alcaldessa, Elena Bastidas, el març de 2006 per a incorporar-lo com a independent a la candidatura municipal i es va convertir de seguida en la “mà dreta” de la primera autoritat municipal durant dues legislatures. L’estreta relació de confiança entre tots dos s’ha mantingut fins hui. Tant la seua trajectòria professional com política li han permés travar una excel·lent relació amb els sindicats i molts agents socials i ciutadans. El seu pare, José Palacios Boquera, va ser el col·laborador més pròxim de l’industrial Luis Suñer i va ser president de nombroses entitats cíviques i religioses alzirenques.