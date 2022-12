Rebaixen de sis a tres anys i mig la pena a un condemnat per agressió sexual a una menor a Castelló

La Secció Primera de l’Audiència Provincial de Castelló ha dictat una interlocutòria per la qual revisa la condemna imposada a l’autor d’una agressió sexual comesa contra una menor d’edat i la rebaixa de sis a tres anys i mig de presó, en aplicació de la reforma del Codi Penal operada per l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2022, de garantia integral de la llibertat sexual, més coneguda com la “llei del només sí és sí”.

El Tribunal raona en la resolució que pertoca aquesta revisió en virtut del que disposa l’article 2.2 del Codi Penal i el 9.3 de la Constitució Espanyola, que estableixen l’efecte retroactiu d’aquelles lleis penals que afavorisquen el reu. En aquest cas concret, la Secció Primera de l’Audiència castellonenca va imposar, el maig de 2020, sis anys de presó a un home per haver agredit sexualment, el gener de l’any anterior, a una xica de 17 anys. La Sala el va considerar autor del delicte, encara que va apreciar l’atenuant de reparació molt qualificada del dany pel pagament anticipat d’una indemnització a favor de la víctima. La sentència també va imposar tres anys de presó a la dona del reu com a cooperadora necessària del mateix delicte d’agressió sexual, que es va produir en el domicili del matrimoni. El Tribunal ha revisat ara la condemna de l’autor d’aquesta agressió sexual perquè, en el seu moment, li va imposar la pena mínima, una vegada aplicat l’atenuant —sis anys de presó—, i ara, amb la reforma del Codi Penal operada per la Llei 10/22, aquesta pena mínima se situa en tres anys i sis mesos. “Sent respectuosos amb les facultats d’individualització exposades llavors en la sentència condemnatòria, pertoca revisar la condemna imposada”, precisa l’Audiència.