Sandra Gómez seria alcaldessa el maig de 2023, segons una enquesta municipal

Sandra Gómez, vicealcaldessa de València i candidata pel PSPV-PSOE a les municipals de 2023, seria alcaldessa el mes de maig de l’any que ve en superar en nombre de vots de Compromís i sumar, al costat d’aquesta força progressista, la majoria absoluta per a governar. Així ho revela el Baròmetre municipal de desembre de 2022, que ha inclòs, en aquesta ocasió, una bateria de preguntes als ciutadans sobre la seua intenció de vot per a la pròxima cita electoral.

La força més votada el maig de 2023 a la ciutat de València seria el PP, amb un 19,5 %; el PSOE seria la segona, amb un 15,8 %; i Compromís, la tercera, amb un 11,5 %. A continuació se situaria Vox, amb un 7,25 %; Podem, amb un 3,4 %, i Ciutadans, amb un 2 %. La suma de les forces progressistes permetria reeditar un nou govern d’esquerres, però, aquesta vegada, liderat per la candidata socialista. De fet, si es fa la translació d’aquesta intenció de vot al repartiment de regidors en l’hemicicle, el PP trauria 12 regidors; el PSOE, 10; Compromís, 7; Vox, 4; i altres forces com Ciutadans o Podem es quedarien fora de l’hemicicle. Per tant, el bloc de l’esquerra en tindria 17, i la dreta, 16.

Si es comparen les dades d’aquesta enquesta efectuada per l’empresa GFK, entre novembre i desembre d’enguany, amb els resultats de maig de 2019, en les últimes municipals, hi hauria una notable pujada del PSOE, que passaria de 6 regidors a 10, mentre que Compromís, que hui en té 10, en baixaria 3 i se situaria en 7. Per la dreta, el PP passaria de 8 a 12 regidors i Vox guanyaria dos regidors sobre els dos actuals. El còmput amb l’extrema dreta no seria suficient per a un govern del PP perquè desapareixeria de l’hemicicle Ciutadans, que hui té 6 regidors.

Com és sabut, el Baròmetre municipal és un sondeig d’opinió que va introduir el Govern de la Nau i que pregunta als valencians sobre el seu nivell de satisfacció sobre qüestions de diversa índole com la mobilitat, els hàbits de consum i de compres, la neteja a la ciutat o serveis com l’EMT i la Policia Local.

El regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana, de Compromís, ha presentat els resultats d’aquest baròmetre municipal elaborat per l’Oficina d’Estadística. En total, s’han realitzat 2.350 entrevistes de manera presencial i el percentatge d’error se situa en un 2 %. En aquest cas, l’enquesta ha abordat també la intenció de vot amb vista a la cita del 28 de maig de 2023, i, segons aquest sondeig, la guanyadora seria la candidata del PP, María José Catalá, però que no podria governar, ja que no sumaria una majoria de dretes prou àmplia amb Vox, a causa de l’enfonsament de Ciutadans. Per contra, Gómez i el PSOE se situarien com a segona força més votada, i, en cas de reeditar el pacte actual amb Compromís, podrien continuar governant. Això sí, la vara de comandament passaria de les mans de l’actual alcalde, Joan Ribó, a les de la vicealcaldessa.

Serveis municipals

Respecte als serveis municipals, els mercats municipals, els carrils bici i les biblioteques són els serveis millor valorats. A més, els enquestats assenyalen amb un 8,1 sobre 10 el seu nivell de satisfacció de viure a la ciutat de València. Els principals problemes que pateixen els veïns de València es refereixen al trànsit i la falta de neteja, però la percepció personal no coincideix amb la general en diversos apartats de l’enquesta, segons si es pregunta per barris o districtes. La valoració mitjana de la labor de l’Ajuntament de València s’ha aprovat amb un 5,5 sobre 10 i fins a un 20 % li donen un 7. L’EMT rep un notable, un 7,3, dels seus usuaris; i els mercats municipals, un 7,5.