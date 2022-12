España xifra en més de 200 milions a l’any el cost de tindre una despesa social en la mitjana estatal

El conseller d’Hisenda, Arcadi España, ha destacat que la Comunitat Valenciana disposa ja d’una despesa social en la mitjana estatal després d’anys d’increment pressupostari, no obstant això, ha lamentat que arribar a aquest nivell d’inversió en els serveis públics comporta, a causa de l’infrafinançament, un cost addicional: més de 200 milions d’euros a l’any en interessos de pagament del deute; uns anys puja a 263, com en 2021, altres baixa a 215, com aquest 2022, segons els tipus imperants i que ara tornen a anar a l’alça.

“Podem estar en la mitjana estatal en la despesa social, però ens costa vora 200 milions d’euros d’interessos”, ha indicat España en una entrevista en À Punt, al mateix temps que ha insistit que aquesta “contraprestació negativa” d’augmentar la despesa social és que “creix el deute”, encara que aquest està “quasi al 100 %” a les mans del Govern d’Espanya. El total d’aquest pagament d’interessos (al qual se li ha de sumar la mateixa amortització que es va pagant) ha fet que la xifra del que hauria de ser 0 euros per un correcte finançament ascendisca a 2.900 milions.

El conseller d’Hisenda ha admés que la “frustració és compartida” en el Consell i en la societat valenciana perquè no hi haja hagut una reforma del finançament autonòmic; no obstant això, ha destacat la “sensibilitat diferent” del Govern d’Espanya respecte als comptes autonòmics. “Ha donat liquiditat sense precedents a les autonomies”, ha assenyalat, al mateix temps que ha insistit que per molt que es qualifiquen de “ficticis” els pressupostos, “les partides que es posen es compleixen per la via del finançament extra i podem tirar avant les despeses en serveis socials”.

España ha assegurat que la reforma del finançament “té mala pinta” a causa del “bloqueig” que hi ha en la política estatal i ha culpat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dir que “no pactarà res amb el Govern”. “Si el principal líder de l’oposició diu que no pactarà res amb el Govern, tanca la porta a un consens, això no és una cosa només del Govern d’Espanya, sinó de les autonomies i del Congrés”, ha assegurat el conseller.

Així mateix, ha remarcat que el problema amb el finançament autonòmic “no és una qüestió tècnica, el debat tècnic està superat, el problema és d’empatia i de bloqueig institucional”, i ha criticat que en el cas valencià, en el qual tots els partits han mostrat una certa unitat en la reivindicació d’aquesta matèria, “hi ha temptacions de trencar la unitat” a causa d’“interessos electorals”. “Hi ha molt de xoc a curt termini que al final és perjudicial a mitjà termini per als valencians”, ha sentenciat.