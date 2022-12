Almenys 8.400 professors deixaran de ser temporals amb la nova llei d’universitats

Vora 8.400 professors de les cinc universitats públiques valencianes deixaran de ser temporals amb l’aprovació de la nova llei d’universitats, que va passar la setmana passada la primera votació al Congrés dels Diputats. Una de les novetats de la Llei orgànica del sistema universitari (Losu) és l’estabilitat laboral dels docents, i marca el curs 2025-26 per a fer-ho. Serà llavors quan la temporalitat quedarà reduïda a un 8 % (en lloc del 40 % actual).

A més d’això, també promet fer fixos a jornada parcial prop de 5.000 professors associats que hi ha ara mateix a les universitats valencianes. Fins llavors, aquests professors tenien un contracte que es renovava cada any i era temporal. La nova llei pretén fixar la condició d’aquest professorat.

En les universitats valencianes la temporalitat no és tan alta com en la mitjana d’Espanya i afecta 5.500 dels 26.250 empleats (20,9 %), i en aplicació de la norma només podrien tindre com a personal temporal a 2.100 persones, segons una primera aproximació de la Conselleria d’Universitats. És a dir, que 3.400 persones se’n beneficiaran.

A més d’això, els professors associats (professionals amb experiència “rellevant” en l’assignatura que imparteixen) tindran també un contracte indefinit i baixaran de 180 hores lectives a 120. Segons dades del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU), són 3.758 als quals l’afectaria a priori aquesta mesura.

Associats descontents

El sector del professorat associat està a més molt feminitzat, ja que 2.164 són dones davant de 1.594 homes, al contrari que en la resta de llocs de docents, en què la majoria són homes. Els professors han sigut crítics contra la llei universitària, ja que, des del seu punt de vista, “la norma provocarà els mateixos abusos i efectes perversos que la llei anterior”. De fet, asseguren que presentaran un preavís de vaga que podria convocar-se després de Nadal.

Isabel de la Cruz, representant del professorat associat en la UV, ha assegurat que “la Losu ens fa indefinits o ho fan els tribunals”. Reclamen el reconeixement de les hores efectives de treball, i que “a cada hora de classe li corresponen quatre de preparació”. També demanen “el dret a cobrar els quinquennis com les altres figures, i el dret a participar en investigacions”.

“Una reforma important”

Amparo Navarro, rectora de la Universitat d’Alacant i presidenta portaveu de torn en la Conferència de Rectores i Rectors de les Universitats Valencianes, compta que la Losu “és una reforma important en les figures docents, sobretot per al professorat associat que passa a ser fix sempre que es mantinguen les circumstàncies per les quals siga necessària la seua participació en la universitat”.

Els associats són 1.100 treballadors en la Universitat d’Alacant i vora 5.500 a la Comunitat Valenciana, segons la rectora, i aquests “passaran a ser indefinits a temps parcial” quan s’aplique la norma en 2025.

La baixada de la temporalitat al 8 % de límit no afecta aquestes persones, sinó que, com explica Navarro, “es refereix al professorat ajudant doctor, visitant, substituts, etc.”. A més explica que “les universitats hauran de fer un pla perquè els professors associats que siguen doctors puguen transformar-se en ajudant doctor, sempre que no se sobrepasse el límit del 8 %”.

Novetats de la llei

Una altra de les novetats de la llei aprovada dijous passat té a veure també amb l’alumnat, que tindrà dret a la desocupació acadèmica (no es diu vaga perquè no són treballadors). Malgrat que és una pràctica habitual, no estava recollida entre els estatuts de moltes facultats.

La norma també augmenta la representació de l’estudiantat en els claustres fins al 25 %, i s’oferirà formació i microformació als estudiants al llarg de la vida. També s’obri la porta a matricular-se en la universitat sense tindre el títol de Batxillerat o selectivitat, sempre que s’acredite experiència dilatada en un camp laboral.

Els col·legis majors que segreguen per sexe també estan en el punt de mira del text legal, que impedirà que aquests centres estiguen adscrits a cap universitat pública. La llei també oferirà eines per a “lluitar contra la bretxa de gènere”, segons el responsable d’Universitats, i incorporarà “el compromís” que l’1 % del producte interior brut (PIB) es dedique a l’ensenyament universitari.