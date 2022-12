Les boires són un recurs hídric molt beneficiós

Fa pocs dies parlàvem dels riscos meteorològics que impliquen les boires, però les boires també poden ser beneficioses per a l’agricultura, la vegetació i són un recurs hídric indispensable per a afrontar la sequera en zones climàtiques amb sequeres freqüents i en climes desèrtics.

Per exemple, en zones desèrtiques litorals com el desert d’Atacama o el del Perú, la boira genera un plugim molt poc rellevant quant a la precipitació recollida en els arbres, però que és aprofitada per la vegetació. Aquesta classe de plugim en aquesta zona riberenca de l’oceà Pacífic els seus habitants l’anomenen garúa.

També les boires són molt beneficioses a les illes Canàries, especialment en la capa d’inversió superior generada pels vents alisis, en el nord de l’illa de Tenerife, i també a l’illa de la Palma es recullen molts mil·límetres de precipitació l’any en xarxes col·lectores de l’aigua recollida de la boira.

A Catalunya també s’han fet experiments en el massís del Montseny i en la plana de Vic. En el vessant marítim del Montseny hi ha moltes boires orogràfiques produïdes per l’ascens de l’aire humit i la condensació posterior. Aquest vent humit és la marinada, que també genera molta nuvolositat i un microclima fresc a l’estiu i humit, per això tenim la fageda de la vall de Santa Fe.

En el cas de la plana de Vic també tenim molts dies de boira, més de 100 dies a l’any, és una de les planes amb més dies de boira de tota Espanya i de la península Ibèrica.