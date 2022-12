Les lleis de benestar animal no aconsegueixen evitar la llosa de lloguers d’habitatge sense mascota

Rebre una mascota com a regal de Nadal és recurrent. I en els pròxims dies, l’entrada d’animals de companyia als domicilis serà un fet que es multiplicarà exponencialment. I si des de fa temps hi ha una campanya de conscienciació a l’hora de pensar-s’ho, en atenció sobretot al possible abandó de l’animal d’ací a uns mesos, hi ha un altre factor que cal considerar i que no pot passar desapercebut en el cas de viure en règim de lloguer: la revisió de si l’habitatge està autoritzat per a disposar de gossos, gats o una altra espècie.

Les xifres són contundents: són molt poques les ofertes en el mercat immobiliari que especifiquen la disponibilitat de mascotes a casa. En moltes altres hi ha prohibició específica i en unes altres uns llimbs que poden convertir-se en una sorpresa desagradable: que no s’especifique que “no s’admeten mascotes” no vol dir que hi estiguen autoritzades. Els portals són, nombres a la mà, contundents a la ciutat de València. Idealista és el més benvolent: l’onze per cent dels habitatges oferits especifiquen la possibilitat de tindre animals de companyia. En Fotocasa no passen del quatre per cent o en Ya encontre a penes ho autoritzen explícitament cinc habitatges d’entre els vora 1.500.

És sens dubte una nosa important, encara que no l’única. La presidenta de l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, Nora García, assegura que “continua havent-hi variants molt més importants, òbviament, com el perfil econòmic”. Però en el cas de les mascotes, el que s’observa no és tant un descens brusc en l’oferta, sinó un enduriment de les condicions. “El que es veu cada vegada més sovint és l’exigència d’una assegurança complementària pels danys que puguen generar les mascotes”. Que, a més, són majors si el pis és moblat “o si es tracta sobretot d’animals joves”. Les assegurances complementàries s’habiliten perquè “per experiència tenim clar que els danys que pot generar un animal de companyia són molt superiors a una fiança”.

Les noves lleis de benestar animal no han canviat la situació dels lloguers. I així ho especifiquen les asseguradores. En Generali Seguros, per exemple, recorden que pot ser causa de rescissió de contracte. “Admetre animals en un pis és decisió del propietari, i s’ha de materialitzar per escrit. I encara que no s’esmente explícitament en el contracte i, per tant, a l’inquilí no se li prohibisca, el propietari podria resoldre el contracte per altres vies. Segons l’article 27.2 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU), l’arrendador podrà resoldre de ple dret el contracte si en l’habitatge tenen lloc activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites”.

En les protectores consideren que hi ha una contradicció amb la llei. Amparo Requena, presidenta de la protectora Modepran, destaca que “si acceptem que la mascota és part de la família, com s’entén que la seua acceptació en un pis de lloguer quede condicionada al desig del propietari? Dit d’una altra manera, quan es lloga un pis posa com a exigència que no pot haver-hi xiquets o bebés? El problema existeix i el debat és més que qüestionable”. De fet, aquesta condició de membre de la família és l’argument al qual es recorre en la comparació. “Un gos et pot desbaratar una paret tant com ho pot fer un xiquet. Impedir és preocupant i diu poc d’una societat avançada. Ja comença a haver-hi sentències en les quals es parla de “família multiespècie” i no és lògic, ni tan sols humà”.

Un altre aspecte que incideix és el relacionat amb la violència de gènere: “aquella dona no se’n va a una casa d’acolliment perquè no hi pot anar amb la seua mascota. No està prohibit, però no està permés, que no és el mateix. I aquests animals són l’únic vincle d’afecte que té la dona maltractada i hi ha vegades que es resisteix a anar-se’n de la casa on està el maltractador, amb les conseqüències que ha pogut suposar”.