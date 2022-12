Els cursos per la igualtat de tracte del CDR arriben a 250 joves

L’Oficina per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi del Centre de Desenvolupament Rural la Safor ha efectuat 13 tallers en els instituts de Beniarjó, la Font d’en Carròs, Vilallonga, Bellreguard i Xeraco per a evitar les discriminacions que pateixen col·lectius vulnerables, com són les persones LGTBI, l’ètnia gitana, dones, migrants, racialitzades, etc. En total, s’ha arribat a 254 joves de la comarca durant l’any 2022, segons ha informat l’entitat a través d’un comunicat.

A més, aquesta oficina ha format en situacions de discriminació a persones que les pateixen, com són les migrants. En concret, s’han dut a terme quatre formacions amb 40 participants en els municipis d’Almoines, Beniarjó i Piles. En 2022, com a novetat, s’han fet dues xarrades sobre aquesta temàtica. La primera amb Miquel Ramos, periodista, i amb Pastora Filigrana (advocada) sobre els discursos de l’odi. Es va fer presencial a Bellreguard, amb l’assistència de 150 persones. La segona conversa s’ha fet amb Antonio Méndez Rubio (professor de Teoria de la Comunicació) sobre el feixisme de baixa intensitat. Les dues trobades es poden veure en el canal de YouTube del CDR la Safor. A més, s’han dut a terme dues campanyes per a xarxes socials. Una sobre bon tracte (#bontracte), en què persones conegudes de la comarca van explicar que significa aquest terme per a elles. La segona ha sigut un “sabies que…” per a donar a conéixer situacions quotidianes de discriminació. L’Oficina per la Igualtat de Tracte està subvencionada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Diputació de València.