El Projecte FER rep el rècord de sol·licituds per a l’edició de 2023

L’onzena edició del Projecte FER, la que es desenvoluparà durant 2023, any preolímpic, comença a prendre forma. El 15 de desembre va concloure el termini de presentació de sol·licituds, obert des de principis de novembre. Durant aquest mes i mig, la Fundació Trinidad Alfonso, entitat presidida per Juan Roig i impulsora del programa, ha rebut 234 candidatures (la xifra més alta de totes les edicions que supera les 226 de 2022), corresponents a altres tants aspirants a formar part de l’equip FER (foment d’esportistes amb reptes) l’any 2023. El procés de selecció es compon de diverses fases. La primera, ja quasi finalitzada, consisteix a comprovar que el sol·licitant ha presentat tota la documentació exigida i compleix els requisits per a accedir a alguna de les tres categories del projecte: “Elit’” “Promeses” i “Viver”. Una comissió tècnica decidirà, durant la segona quinzena de gener, la configuració definitiva de l’equip FER 2023.

La Comissió està formada per Ricardo Leiva, director d’Esports del COI; Pedro López Martínez, tècnic d’Esports del Comité Paralímpic; els periodistes esportius valencians Pilar López (Superdeporte) i Alfonso Gil (Agencia EFE), i Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinidad Alfonso, que va destacar: “És molt reconfortant comprovar com cada any s’estableix un nou màxim de sol·licituds”.