Revestiment i paviment interior, mercats en auge

Algunes de les principals conclusions que llança l’estudi són que els professionals perceben que el mercat ceràmic a Espanya està en auge tant per al revestiment com el paviment d’interior. I el mercat de la reforma d’habitatges és el destí principal del material de revestiment. Quant a les tipologies més sol·licitades, el gres porcellànic és el material disponible en més nombre d’establiments analitzats. Sobre els clients que acudeixen a un establiment, el 75 % ho fa havent buscat informació prèvia en internet i acudeixen buscant un estil de ceràmica concreta; no obstant això, la botiga física és el canal decisiu a l’hora de triar.