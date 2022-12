Detenen a Albaida un motorista per tràfic de drogues i ser buscat per un atropellament

La Guàrdia Civil ha detingut a Albaida el conductor d’una motocicleta per tràfic de drogues, després de ser-li confiscats 2,5 quilos d’haixix, així com un delicte contra la seguretat viària per conduir sense permís, i per constar-li una requisitòria de busca i detenció per un jutjat de Bilbao per un suposat atropellament ocorregut al juliol.

La detenció, segons informa la Guàrdia Civil aquest dilluns, es va produir a final d’octubre per agents de Seguretat Ciutadana, juntament amb un equip d’atestats de destacament de trànsit, i després de verificar-ne la identitat, es va comprovar que havia perdut el permís de conducció per no tindre punts. A més, li constava una requisitòria de busca, detenció i personació provinent del Jutjat d’Instrucció número 1 de Bilbao per la implicació en un atropellament el passat estiu a la ciutat. Després d’una entrevista amb el detingut, els agents es van adonar de l’excessiu estat de nerviosisme d’aquest, per la qual cosa, després d’una comprovació dels antecedents, van procedir a registrar l’habitacle sota el sellí de la motocicleta. Hi van localitzar cinc paquets de prop de 250 grams d’haixix, en total, 2,5 quilograms; 42 bellotes d’haixix, una cadena amb gran quantitat d’or groc i 2.680 euros en metàl·lic en bitllets de 100, 50 i 20 euros. Al detingut, un home de 42 anys i de nacionalitat espanyola, se li atribueixen un delicte de tràfic de drogues, un delicte contra la seguretat viària per conduir amb pèrdua de vigència de permís de conducció i requisitòria judicial dimanant d’un jutjat de Bilbao. Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 d’Ontinyent (València), segons les mateixes fonts.