Sis de cada deu municipis valencians perden població des de l’any 2012

Més de 6 de cada 10 municipis de la Comunitat Valenciana ha perdut habitants en l’última dècada, segons dades extretes de l’últim balanç oficial de població publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) dimecres passat 21 de desembre. L’informe confirma que, en 2022, a la Comunitat Valenciana hi ha 32.000 persones menys censades que en les mateixes dates de 2012. És a dir, la població valenciana ha disminuït un 1,6 % en els últims 10 anys, malgrat que entre 2019 i 2022 ha pujat un 2,6 % a causa d’un saldo migratori positiu provocat per la pandèmia.

El descens demogràfic no ha seguit un patró definit, ja que, malgrat que la pèrdua d’habitants afecta especialment els municipis més xicotets en les zones rurals, també ha anat a la baixa en algunes de les urbs més grans del territori valencià. Aquesta tendència que indicava que les ciutats més poblades anaven guanyant censos continua sent present, però no està tan marcada com fa una dècada. A saber: set de les vint localitats més habitades de la Comunitat han perdut població, entre aquestes, València, amb un descens del 0,6 % en els últims 10 anys, i Castelló de la Plana, que ha perdut ni més ni menys que un 4,7 % de persones des de 2010.

València, amb 797.028 habitants (pels 792.492 de l’any 2012) doblega en població a Alacant (334.678), l’única de les tres capitals de província que ha experimentat un increment de la població, encara que ha sigut mínim. Compta amb un 1,1 % més d’habitants respecte a 2012. Elx ha guanyat un 2,1 % de persones empadronades, mentre que la ciutat de Torrent, la cinquena més poblada de la Comunitat Valenciana, compta ara amb un 4,5 % més de persones que fa una dècada. Un altre increment que crida l’atenció és el de Sant Vicent del Raspeig, amb més de 4.000 habitants guanyats.

En termes negatius destaca el cas de Torrevieja, el municipi valencià que més població ha perdut de mitjana, amb quasi un 20 % de caiguda demogràfica. Però té la seua explicació: la principal causa és la depuració del cens ordenada per l’INE en detectar que durant anys se sumaven altes de veïns estrangers sense després confirmar la baixa efectiva en el padró, amb la qual cosa l’estadística només podia incrementar-se. El brusc descens s’ha produït en altres ciutats turístiques com Orihuela pel mateix motiu. En segon lloc, hi ha un nombre indeterminat de residents estrangers que va tornar als països d’origen durant la crisi econòmica, tendència que s’ha prolongat en el temps en el cas dels britànics pel Brexit.

La província de Castelló ha perdut prop de 10.000 persones empadronades respecte a 2012 (ha passat de 604.564 a 590.616 habitants). El 75 % dels municipis ha vist minvada la població en els últims 10 anys i la majoria són de l’interior, cada vegada més despoblat. En concret, poc més d’una trentena de localitats guanyen veïns o es queden igual. Principalment, ho fan municipis de mitjana grandària com ara Moncofa, Almassora, Benicarló, Almenara, Benicàssim, Sant Jordi, Vinaròs, Borriol o Cabanes i, en menys mesura, Vila-real.

D’altra banda, hi ha la situació per la qual travessen moltes poblacions de l’interior. Es tracta dels pobles més allunyats dels grans nuclis comarcals de referència (els més aïllats), els que tenen menys dotacions i els situats en comarques clarament regressives, com l’Alt Millars, o amb nuclis rectors que atrauen habitants (els Ports, amb Morella i Vilafranca i altres poblacions encara atractives per la seua grandària). Hi ha municipis que en un decenni han perdut una quarta part del veïnat.

La província d’Alacant té prop de 42.000 habitants menys (d’1.943.910 a 1.901.594), encara que el nombre de localitats on hi ha hagut un descens demogràfic es redueix en aquest cas a la meitat.

A la província de València, la xifra està més equilibrada, ja que en 109 municipis s’ha registrat un augment dels padrons i en 154 s’ha produït un descens poblacional. Gandia, la huitena ciutat més poblada de la Comunitat Valenciana, ha perdut un 3,9 % d’habitants en aquest decenni, mentre que altres grans urbs com Paterna i Burjassot han guanyat un 6,7 % i un 1,8 %.