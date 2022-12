Allau de denúncies perquè Sanitat reconega els mèrits dels sanitaris de la Marina Alta

Reacció en cadena. Més de 500 treballadors de la sanitat a la Marina Alta denunciaran la Conselleria de Sanitat per no comptabilitzar els mèrits de les hores que han treballat en el Departament de Salut de Dénia i uns 800 s'han inscrit ja en la plataforma de denunciants. A més, els professionals de la Marina Alta han rebut el suport del Col·legi Oficial de Metges de València, que considera que "no és just" que no es valoren els mèrits dels sanitaris de les concessions públiques (el Departament de Dénia el gestiona Ribera Salut). El Col·legi de Metges demana a la Conselleria que rectifique i no excloga aquests professionals del procés de consolidació de places que ha de reduir la temporalitat en la sanitat valenciana.

Els sanitaris de la Marina Alta se senten discriminats. Adverteixen que els barems de Castella i Lleó, Aragó o Balears sí que reconeixen els mèrits de treballar com a laboral en hospitals com el de Dénia, que és públic i gestiona una concessionària.