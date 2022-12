Alzira aprofita el Nadal per a posar a punt les aules

L'Ajuntament d'Alzira ha aprofitat el període vacacional de Nadal per a posar a punt les aules de diversos centres educatius que necessitaven diferents tasques de manteniment. El consistori s'ha centrat, especialment, a repintar les classes que ho necessitaven. "D'aquesta manera, a més d'higienitzar les aules de cara a l'inici del pròxim any, millorem l'interior dels centres, dins de les nostres possibilitats, amb el manteniment d'aquests edificis", ha explicat el responsable de l'àrea de Serveis Urbans, Fernando Pascual.

D'aquesta manera, l'Ajuntament ha executat una modificació de crèdit que li ha permés invertir uns 40.000 euros en l'últim trimestre per a fer diverses tasques de manteniment en centres educatius de la ciutat. Per exemple, ja s'ha pintat l'interior de centres com el Carmen Picó, el Vall de la Casella, l'Ausiàs March, el Blasco Ibáñez o el Tirant lo Blanc. D'igual manera, està previst actuar a l'Alborxí i el Lluis Vives durant aquesta setmana.

"A aquestes tasques s'afigen altres treballs de manteniment i conservació que es duen a terme diàriament en tots els col·legis públics de la ciutat i que aborden tasques d'obres menors, electricitat o fusteria", ha afegit l'edil.