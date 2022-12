Ponent i calor per a acomiadar l'any 2022

L'entrada de vent de ponent aquest dijous, que es mantindrà fins al dissabte, dispararà de nou les temperatures per a tancar 2022 amb màximes d'entre 22 i 24 graus centígrads. Aquestes són les previsions per a tot el litoral i prelitoral, seguint la tònica d'un Nadal en què s'han rondat els set graus per damunt del que correspondria en la recta final del mes de desembre. Una situació anòmala i cada vegada més freqüent a conseqüència del calfament global.

La lleugera baixada dels termòmetres aquest passat dilluns, doncs, té les hores comptades. Així ho avança Samuel Biener, del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant. «El començament de setmana serà amb temperatures una mica més baixes de dia i de nit, encara que continuaran sent suaus, i amb boires», assenyalava ahir. Aquesta estabilitat es trencarà a partir de dijous. Des de l'Agència de Meteorologia de la Comunitat Valenciana s'incideix en el fet que registres com els del 24 de desembre es van donar un 1911, però el més significatiu és que ara ocorren de manera menys espaiada en el temps. Els rècords de dies càlids van en augment davant dels freds. En les últimes dues dècades s'han superat els 24 °C en fins a tres ocasions en un mes de desembre. L'any 2009 es va arribar als 24,1 °C, en 2019 van ser 24,2 °C i aquest passat dissabte l'observatori de Vivers es va quedar en 24,8 °C. La clausura de 2021 també va estar marcada per la calor, amb 24 °C dos dies consecutius Segons Aemet, la temperatura de 2022 ha sigut 1,6 °C superior al normal amb trenta rècords de dies càlids davant de només #dos de dies freds. L'esperable, teòricament, segons els experts, hauria sigut de cinc anomalies per cada paràmetre. Segons les dades que maneja la delegació territorial valenciana, cal remuntar-se al 30 de desembre de 1945, quan el mercuri es va disparar fins als 24,5 °C. La clausura de 2021 també va estar marcada per la calor, amb 24 graus centígrads durant dos dies consecutius, 29 i 30 de desembre i 23,4 °C el 27. L'any més càlid Un estudi sobre onades de calor i fenòmens extrems de Peio Oria, delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia de Navarra, posa l'accent en el fet que, immersos en el trimestre més fred de l'any i amb les dades analitzades de bona part d'aquest 2022, es pot ja avançar que a Espanya «estem davant l'any més càlid de tot el registre històric». «En les nostres estacions s'han mesurat temperatures molt per damunt de l'habitual bona part de l'any, encara que destaquen molt especialment els mesos de maig i octubre i, també, pel seu caràcter extremadament càlid i la persistència de les onades de calor patides, el conjunt del trimestre d'estiu», explicava Oria, que va estar fa unes setmanes a València en el Fòrum Nacional de Meteorologia i Comunicació sobre el Canvi Climàtic organitzat per À Punt. Cada vegada més calor Oria recalca, a més, que la informació difosa per Aemet en el canvi estacional entre estiu i tardor sostenia que en el sud-oest d'Europa «les onades de calor s'estan incrementant entre 3 i 4 vegades més ràpid que en la resta de zones de latituds mitjanes de l'hemisferi nord». Les imatges d'aquests dies amb gent banyant-se en un Mediterrani cada vegada més càlid no fan més que escenificar-ho.