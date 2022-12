Ford situa Almussafes com a "centre neuràlgic" per als seus cotxes elèctrics a Europa

Ford ho té clar. L'adjudicació a la fi de juny de la plataforma de fabricació d'elèctrics purs, la coneguda com a GE2, a la seua planta d'Almussafes en lloc de l'alemanya de Saarlouis col·locarà la factoria valenciana en una posició preeminent en el futur de la firma de l'oval. L'arribada dels cotxes elèctrics o BEV (per les seues sigles en anglés) a la fàbrica de moment està prevista per a 2026 -segons van confirmar en una entrevista a aquest diari a l'octubre fonts de la companyia-, però l'horitzó final ja està fixat. Almussafes serà el "centre neuràlgic" de la multinacional al Vell Continent.

Ho ha deixat palés en el seu resum d'enguany, avançat per Europa Press, en qué la marca ha destacat com la seua principal fita en aquest 2022 aquesta adjudicació elèctrica a la planta valenciana, destacant que "es posicionarà com a centre neuràlgic de Ford Europa des del qual, a través de la innovació tecnològica en els processos, s'efectuarà la transició del model productiu actual a un nou model basat en el vehicle elèctric connectat". De fet, l'estructura de producció que establirà la companyia a Almussafes serà la primera construïda per complet amb tecnologia pròpia.

En aquest sentit, el president i conseller delegat de Ford Iberia, Jesús Alonso, ha destacat en l'informe que s'estan "seguint amb èxit els passos del pla Ford+, augmentant la producció de vehicles electrificats i posant les noves tecnologies al servei del client". Sense anar més lluny, l'any que ve ja arrancarà a Colònia amb els seus tres primers turismes 100 % elèctrics fabricats a Europa, una realitat que en 2024 ascendirà fins a tindre nou models anunciats amb l'objectiu de vendre "més de 600.000 vehicles elèctrics" al continent per a 2026.

A més, en paraules d'Alonso, a través de les seues divisions Ford Blue, Ford Model i Ford Pro "arribem a tots els consumidors amb productes més sostenibles, accessibles, inclusius, segurs i productius que mai".

Els cotxes que arribaran

Per a aquesta data de 2026, se sabran ja amb exactitud quins vehicles es fabricaran a la planta, una qüestió clau si es té en compte que l'any vinent desapareixeran els monovolums S-Max i Galaxy de les línies de producció valencianes, un final que també es produirà amb la furgoneta Transit i que deixarà només el Kuga com a cotxe en fabricació. En la terna, com un dels clars favorits, encara que sense confirmació oficial, continua estant el Ford Mustang Mach-e.

Com a punts favorables clars per a això, aquest és un vehicle esportiu d'alta gamma -com els que es produiran a Almussafes per a competir amb Tesla, segons va avançar Levante-EMV a l'agost-, que actualment es fabrica en la plataforma GE1 (la precursora de la qual arribarà a València) a la planta de Mèxic -on segons s'ha anat apuntant en el sector la producció està començant a estar sobrepassada pel ritme de vendes- i que, segons el resum, és un model que "continua creixent" com a "l'estrela elèctrica de Ford".