El Govern, després de l'acord del CGPJ: "Guanya la democràcia, perd el bloqueig del PP"

El Govern ha expressat la seua satisfacció per l'acord del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per a triar els magistrats del Tribunal Constitucional (TC) i considera que amb aquesta decisió "guanya la democràcia i perd el bloqueig del PP", partit que creu que ha quedat "descol·locat".

Fonts del Govern han valorat d'aquesta manera que el CGPJ haja triat per unanimitat César Tolosa i María Luisa Segoviano com a magistrats del Tribunal Constitucional en el ple extraordinari celebrat aquest dimarts.

Després de considerar molt positiu l'acord per a renovar el TC, perquè és el que han dit que esperaven des de fa mesos i al que obligava la llei des de setembre, han recalcat que, tal com ha estat subratllant el president del Govern, Pedro Sánchez, "la Constitució i la democràcia prevaldran".

"Hui és un gran dia per a la democràcia espanyola, per a les seues institucions i per a la Constitució. El PP no podrà mai imposar el seu bloqueig davant del normal funcionament de la democràcia", han afegit les fonts.

Recalquen que, malgrat el retard i el bloqueig provocat pel PP, l'òrgan de govern dels jutges ha complit les seues obligacions, la llei i la Constitució.

"Només falta el PP per complir amb la Constitució", se subratlla des de Moncloa, que lamenten que aquest partit i el seu líder, Alberto Núñez Fejóo, hagen tibat les institucions democràtiques "fins a límits insospitats, sense importar-los el prestigi del TC i dels seus magistrats".

Després dels nomenaments, creu que el PP hauria de reflexionar si era necessari portar fins al límit també el Congrés, el Senat i el TC i danyar el prestigi d'aquest tribunal i d'alguns dels seus magistrats per a, finalment, no impedir que es complisca la Constitució.

Explica el Govern que els dos magistrats nomenats són, com ha ocorregut sempre amb els nomenaments del CGPJ, un de sensibilitat conservadora (César Tolosa) i una altra de sensibilitat progressista (María Luisa Segoviano).

Ara recorda que el TC haurà de validar també els altres dos nous magistrats nomenats pel Govern, la catedràtica Laura Díez i el magistrat i exministre Juan Carlos Campo.

D'aquesta manera, subratllen les fonts que, amb l'eixida del TC dels magistrats el mandat dels quals havia caducat, el tribunal quedarà compost per set magistrats de l'àmbit progressista i quatre de l'àmbit conservador.

Amb això confien que el nou TC recupere el prestigi, l'objectivitat i la credibilitat que consideren danyades després de les "insòlites decisions" adoptades en les últimes dates.