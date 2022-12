Iran afirma que "no tindrà pietat" amb els "traïdors" que participen en les protestes antigovernamentals

El president de l'Iran, Ebrahim Raisi, ha afirmat aquest dimarts que les autoritats "no tindran pietat" amb els "enemics", entre els quals ha esmentat els participants en les manifestacions antigovernamentals que sacsen el país des de setembre després de la mort de Mahsa Amini.

"Els braços de la nació estan oberts als que van ser enganyats, però no mostrarà pietat amb els traïdors", ha afirmat, abans d'agregar que la situació que travessa el país és "una guerra entre faccions".

Així mateix, ha advertit que "els enemics han mobilitzat les seues forces durant els disturbis", entre ells "defensors de la monarquia i terroristes de l'Organització dels Mujahidí del Poble de l'Iran (PMOI)", declarada com un grup terrorista per Teheran.

"Els enemics han usat tot el seu poder per a evitar el progrés de l'Iran, però hui dia admeten que totes les seues pressions han fallat. L'enemic fa front hui a una nació que ha decidit progressar", ha manifestat, segons ha informat l'agència iraniana de notícies Mehr.

"Hem aprés dels màrtirs a viure amb esperança", ha apuntat, al mateix temps que ha ressaltat que "el país ha aconseguit grans progressos en tots els camps, cosa que explica la ira de l'enemic". "Tots els esforços de l'enemic contra la República Islàmica han fracassat de manera vergonyosa", ha resolt.

Les autoritats iranianes han executat fins hui dues persones condemnades pel seu paper en les mobilitzacions, mentre que diversos milers han sigut detingudes. Entre elles hi ha més de 20 que s'enfronten a la pena capital, segons un informe publicat el 10 de desembre pel diari local Etemad.

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran va confirmar recentment que més de 300 persones han mort des de l'inici de les protestes, en el que va suposar el primer balanç oficial des de l'inici de les mobilitzacions per la mort d'Amini, membre de la minoria kurda iraniana. La xifra és inferior a la facilitada per l'ONG Iran Human Rights, que apunta a més de 400 morts a causa de la repressió per part de les forces de seguretat.