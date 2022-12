El Ministeri de Justícia convoca cinc processos selectius per a cobrir 5.050 places

El Ministeri de Justícia ha convocat cinc processos selectius per a cobrir 5.050 places, de les quals 4.915 estaran destinades a cossos generals, 84 al de metges forenses, 44 al d'advocats de l'Estat i set a personal laboral fix, segons publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En un comunicat, la ministra de Justícia, Pilar Llop, assenyala que aquesta convocatòria forma part del "ferm propòsit" del departament que dirigeix perquè "la transformació que viu el sector tinga els professionals adequats i estiga d'acord amb les necessitats de la societat".

La majoria de places, 4.915, estaran destinades a alguns dels cossos generals de l'Administració de Justícia, entre els quals es troben els de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i el d'Auxili Judicial.

Aquestes 4.015 places estan regulades pel sistema de concurs de mèrits derivat de la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Quant a les 84 places per al Cos Nacional de Mèdics Forenses, 79 estaran destinades al torn lliure i les altres cinc a persones amb discapacitat.

Aquestes places, amb destinació en tota Espanya, corresponen a les ofertes d'ocupació pública acumulades dels anys 2020, 2021 i 2022.

El BOE també publica la convocatòria de 44 places per al Cos d'Advocats de l'Estat pel sistema general d'accés lliure, 25 de les quals corresponen a l'oferta d'ocupació pública per a 2021 i les altres 19 a la de 2022, i se'n reservaran dues per a persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %.