El nombre d'ucraïnesos censats es duplica des de l'inici de la guerra

La població ucraïnesa de la Comunitat Valenciana s'ha duplicat des que va començar la invasió russa el passat 24 de febrer d'enguany. Mentre que al gener hi havia exactament 22.162 persones d'Ucraïna censades a les tres províncies valencianes, hui el nombre ascendeix a 44.399, sense comptar aquelles que no s'han registrat. En total, des de febrer fins al 31 de novembre de 2022, s'han empadronat 22.237 persones del país eslau, pràcticament el mateix nombre que hi havia fins a l'inici del conflicte, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Els números confirmen que la Comunitat Valenciana és l'autonomia que més persones que fugen de la guerra ha acollit, per davant de Catalunya, on hi han arribat 17.784 ciutadans d'Ucraïna des que va començar la invasió. En tercera posició es troba Madrid, amb uns 7.000, números molt parells als d'Andalusia. La província d'Alacant és la que més nombre d'immigrants ucraïnesos ha acollit en tot aquest temps, amb un total de 12.412 persones. La segueix la de València, on han arribat 7.994 ciutadans d'Ucraïna que fugen de la guerra, pels 1.831 que van arribar a Castelló. Hi ha una dada aclaparadora: al novembre, Alacant va ser la província espanyola que més ucraïnesos va rebre (854), seguida de València (454). L'any 2013, a la Comunitat Valenciana vivien 15.972 ucraïnesos, una població que va anar creixent lentament en els següents anys. Llavors, amb una pau tibant entre Ucraïna i la nació que presideix Vladímir Putin, no hi havia motius suficients per a eixir del país. En 2017, el nombre d'ucraïnesos va ascendir a 19.226 i en 2019 va pujar a 21.399. El nombre de ciutadans d'Ucraïna que van viatjar fins a València, Castelló i Alacant es va multiplicar per 52 el març passat L'èxode massiu va arribar en els últims dies de febrer i els primers de març d'enguany, amb l'inici de la invasió russa. Mentre que durant el segon mes d'enguany, just abans que començara la guerra, només s'havien empadronat 99 ucraïnesos a la Comunitat Valenciana, al març aquesta xifra va ser de 5.183 persones, la majoria dones i xiquets. És a dir, el nombre de ciutadans d'Ucraïna que van viatjar fins a València, Castelló i Alacant es va multiplicar per 52 en només un mes. De 2 a 545 a Castelló Mentre que el gener de 2022 es van empadronar dues persones ucraïneses a la província de Castelló, al març ho van fer 545. A València, la comparació va ser de 44 davant de 1.960 i, a Alacant, de 72 a 2.678. A banda de tots els ucraïnesos que s'han sumat ‘oficialment’ a la població valenciana, està el gruix de ciutadans del país envaït per les forces russes que estan vivint puntualment a la Comunitat Valenciana. En els últims mesos es poden veure, sobretot en els grans municipis com València, cotxes de gamma alta amb matrícules ucraïneses. En la majoria dels casos es tracta de famílies amb recursos econòmics que estan buscant una residència fixa o esperant el final de la guerra.