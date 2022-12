Crisi en el PP de Picassent per la designació a dit de l’alcaldable

Gran malestar en el Partit Popular de Picassent després de l’elecció a dit de la candidata que li dispute l’alcaldia a Conxa García en la localitat. El mateix president provincial del PP de València, Vicent Mompó, va decidir apostar personalment per Inmaculada González, proposta que rebutgen des de l’executiva local, que va triar com a candidata Pilar Soria, actual regidora.

El Partit Popular de Picassent, representat per l’executiva i els quatre regidors electes, Pilar Soria, Miguel Ángel Albert, José López i la portaveu i presidenta del partit, Amparo Crespo, han mostrat públicament, amb un comunicat, la seua disconformitat per l’elecció a dit de la candidata Inmaculada González, per part del president provincial, Vicente Mompó, per a encapçalar la llista electoral popular de cara a les pròximes eleccions municipals.

La imposició per part de Mompó xoca amb el procés estatutari celebrat amb la militància, en el qual Pilar Soria va ser designada candidata, després del pas a un costat de la presidenta i portaveu del grup municipal, Amparo Crespo, per a tornar a liderar la candidatura popular a Picassent.

“Volem aclarir que no tenim res en contra de González, però no ens ha agradat gens l’elecció a dit des de la direcció provincial, sense avisar i sense comptar amb tot l’actiu humà que formem el partit i que treballem dia a dia des del grup municipal, i des de l’experiència de tota la nostra militància, pel nostre poble”, assenyalen.

Segons fonts del partit, Mompó es va reunir amb l’executiva local just la nit abans de fer pública la candidatura d’Inma González per a donar-los la notícia, una cosa que no va agradar gens dins de l’agrupació local.

“Som més que simples fitxes en un tauler, i des de la direcció provincial ningú ha comptat amb nosaltres per a buscar una nova candidatura, ocultant-nos que la decisió ja estava presa”, assenyalen.

Encara que, després de conéixer la decisió, van valorar dimitir en bloc els quatre regidors, que ara formen part de l’oposició, finalment van decidir que “no era just per als ciutadans que ens van votar prendre aquesta decisió i que es fera càrrec del partit una junta gestora”.

Això sí, ara falta saber la resta de persones que formen part de la llista, i, “després, ja a l’abril, decidirem què fem”.

Confrare i fallera

Des del PP de Picassent es mostren sorpresos de l’elecció d’Inma González, “una persona que no està afiliada i que desconeixem. Ni tan sols hem parlat encara amb ella”. Inma González treballa en una empresa familiar i és una persona molt activa en la societat civil local, sobretot per la seua participació en la Confraria de la Mare de Déu de Vallivana, la Junta Local contra el Càncer o l’àmbit faller.