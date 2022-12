L’Ajuntament de València elimina les cadires de lloguer de la cavalcada de Reis

La cavalcada de Reis tornarà en 2023 amb normalitat, però amb algunes modificacions i renúncies, després de dos anys de pandèmia en els quals la desfilada de Ses Majestats s’ha hagut d’ajustar a les exigències sanitàries. La tradicional cavalcada de Reis, que en 2020 va ser estàtica i en 2021 va quedar en una improvisada desfilada sense publicitat que no va evitar l’aglomeració de gent, tindrà menys presència de marques comercials, com ja ha informat aquest diari. En la cavalcada reial, segons han confirmat fonts de la Regidoria de Festes, tampoc hi haurà cadires de lloguer al llarg del recorregut, com es feia abans de la pandèmia. L’Ajuntament de València no té previst instal·lar seients, per la qual cosa el públic haurà d’assistir dempeus a la desfilada, que se sol prolongar diverses hores.

Ses Majestats d’Orient tornaran a fer dijous que ve, 5 de gener, el mateix recorregut que en els anys anteriors al 2020. L’acte començarà amb la seua arribada al port de la Marina de València. Després, l’itinerari començarà a l’avinguda Navarro Reverter i continuarà pels carrers General Palanca, General Tovar, la Pau, la plaça de la Reina, el carrer Sant Vicent, la plaça de l’Ajuntament i acabarà al carrer Marqués de Sotelo. Els Reis Mags, a més, una vegada finalitzat el recorregut, pujaran al balcó de l’Ajuntament de València a pronunciar el tradicional discurs als presents.

Les cadires de lloguer de la cavalcada de Reis són una concessió municipal que ix a concurs en els primers mesos de l’any amb vista a la cavalcada de l’any entrant. Enguany, com ha ocorregut els dos anys anteriors, per les restriccions de la pandèmia, s’ha prescindit del servei. En les edicions anteriors a la pandèmia va haver-hi queixes per les molèsties, les cues i les esperes dels valencians que volien llogar cadires (a 3,50 euros per seient) per a gaudir de la cavalcada. Per a evitar les queixes es va anunciar que en el contracte nou s’exigiria que l’empresa oferira la possibilitat de reservar cadires en línia. Finalment, l’Ajuntament no oferirà aquest servei. Està per veure si en 2023 es convocarà de nou.

Altres ajuntaments, com el d’Alacant, sí que han représ aquest servei després de la pandèmia. Tal com va publicar el diari Información, aquest dilluns es van posar a la venda, de manera presencial i en línia, les reserves de cadires per a la cavalcada de Reis. Les 6.600 cadires que es llogaven van quedar pràcticament esgotades el primer dia de venda. Les taquilles de la plaça de bous d’Alacant, on es van posar a la venda les entrades, van registrar llargues cues.