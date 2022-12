Les vides creuades del Vila-real - València

Els derbis entre el Vila-real i el València sempre van acompanyats d’una gran expectació en la graderia. La rivalitat entre les dues aficions es posa de manifest en cada duel de rivalitat autonòmica i, més encara, des que el Submarí li va guanyar la partida al seu etern rival i es va penjar el cartell de favorit en cada enfrontament.

Aquesta temporada 2022/23, i a falta que en el mercat d’hivern que s’obri el pròxim 2 de gener puguen produir-se eixides o arribades en totes dues plantilles, sis són els futbolistes que han defensat els interessos dels dos equips durant les seues respectives carreres professionals.

Els casos més sonats van ser, en el seu moment, els dels tres jugadors que hui dia barallen pels objectius del Submarí: Raúl Albiol, Dani Parejo i Francis Coquelin. Els dos primers perquè van ser sant i senya del València (amb braçalets de capità inclosos) i van eixir del club de Mestalla a la recerca de noves aventures.

Albiol, format en el planter del València i que va militar en el primer equip des de la 2005/06 a la 2008/09. Parejo i Coquelin van signar pel Vila-real l’agost del 2020. El migcampista madrileny va ser jugador del València des de la campanya 2011/12 a la 2019/20, club en el qual va completar 383 partits oficials i va marcar 63 gols. I el seu company, el francés Coquelin, va tindre una etapa com a valencianista molt menys longeva (tres temporades: de la 2017/18 a la 2019/20), però va deixar també molt bons records entre els aficionats valencianistes. En el cas del València, els tres jugadors que en el seu moment van barallar per aconseguir el màxim amb el Submarí són el porter d’Almenara Jaume Doménech, que serà baixa per al derbi per una lesió, el defensa Gabriel Paulista i l’extrem andalús Samu Castillejo.