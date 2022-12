Rescaten un senderista de 49 anys que s’havia trencat una cama en la senda del Portitxol de Xàbia

Un senderista alemany de 49 anys ha patit, aquest matí, una caiguda en la senda que baixa des de la Creu del Portitxol a la platja de la Barraca de Xàbia i s’ha fracturat una cama. Hi han acudit la Policia Local i els bombers. Aquests últims han immobilitzat l’excursionista i l’han dut en llitera fins a la platja de la Barraca, on esperava una ambulància per a traslladar-lo a l’hospital de Dénia.

Les sendes del Portitxol estan molt concorregudes aquests dies. Fa bon oratge i aquesta excursió pel litoral de penya-segats de Xàbia és molt agradable. Això sí, hi ha molta humitat i els corriols estan bastant esvarosos.