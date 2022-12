Sagunt recorre contra el canvi del Reglament de costes

L’Ajuntament de Sagunt va aprovar per unanimitat, en el Ple d’ahir, la ratificació d’una resolució d’Alcaldia que interposa un recurs contenciós administratiu contra el Reial decret 668/2022, d’1 d’agost, que modifica el Reglament general de costes.

Aquesta mesura havia sigut sol·licitada per l’associació veïnal d’Almardà, Corinto i Malva-rosa, atés que considera que pot provocar pèrdues de terrenys i propietats que fins ara eren de titularitat tant privada com pública, “pel simple fet que els afecte una onada en algun temporal”.

Des de l’Ajuntament també es remarca que aquest reial decret “pot afectar el legítim exercici de competències municipals”. En concret, la modificació afecta la capacitat del municipi per a autoritzar construccions i obres, ja que la modificació dels articles 68, 69 i 74 “afecta les ocupacions dels establiments expenedors de menjars i begudes a les platges”. Així mateix, la modificació de la delimitació del domini públic maritimoterrestre “pot afectar béns municipals que estan en aquesta zona d’influència”, segons expliquen des del consistori.

A més, la resolució indica que el canvi “obligaria l’Ajuntament a modificar el planejament urbanístic municipal per a adaptar l’ordenació urbana a les noves exigències”, i també conclou que determinades previsions podrien condicionar l’exercici de competències municipals.

El recurs, com van explicar des del consistori, va ser interposat des de l’Alcaldia a causa de la imminent finalització del termini per a interposar-lo, i després ha passat al Ple perquè el ratifique, tal com recull la Llei reguladora de les bases del règim local.