Soler demana a l’Acadèmia de la Llengua que fomente l’ús social del valencià

El secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, assegura que no comparteix les crítiques que s’han llançat sobre l’homologació de les certificacions de valencià amb els estudis de Batxillerat i rebutja que supose “devaluar-les”. “Si la formació inicial del professorat que imparteix l’assignatura en els instituts és la mateixa que la dels docents de les escoles oficials d’idiomes, és a dir, Filologia, i normalment aquells tenen més hores de formació d’alumnat, no sé quin és el problema”.

Així es pronuncia Soler, en una entrevista amb Europa Press, sobre les manifestacions de les unitats per a l’educació multilingüe de les universitats d’Alacant, València i Jaume I de Castelló, el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant i Escola Valenciana, que han demanat la retirada del projecte de decret del Consell que regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu, així com de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que ha mostrat la seua “preocupació” i ha anunciat que hi elaborarà un informe.

La normativa que prepara la Conselleria d’Educació preveu que l’alumnat que finalitze l’ESO compte amb un nivell B1 de valencià i que les persones que acaben el Batxillerat tindran acreditat un nivell B2 de valencià. En el cas de Batxillerat, els estudiants que superen la matèria de Valencià amb almenys un 7 de puntuació en cada curs tindran homologat el nivell C1. Sobre aquest tema, Soler recalca que, en aquest moment, el decret està en període d’informació pública i, “lògicament”, s’escoltarà “a tots els col·lectius”.

No obstant això, mostra el seu rebuig a algunes valoracions públiques que assegura no compartir “per un motiu fonamental”: “Als alumnes d’una escola oficial d’idiomes o d’una universitat els fan classe professors amb la mateixa titulació en Filologia que els que dels instituts de Secundària. Si jo em fie, perquè evidentment em fie, que el professorat de les EOI ho fa perfectament, tinc exactament la mateixa confiança en el professorat que imparteix valencià en els IES”.

Sobre les al·lusions al fet que l’ús social de la llengua està disminuint, reclama a “les entitats que tenen fonamentalment aquesta funció, com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que es dediquen a veure quines iniciatives adopten per a promoure’l, perquè, per descomptat, des del sistema educatiu ja estem fent el que considerem que s’ha de fer”. “Cal veure’n els motius, que van molt més enllà del que es fa o es deixa de fer en el sistema educatiu”, finalitza.

“I si mirem les hores, un alumne que ha cursat ESO i Batxillerat en té més que en les de qualsevol EOI en la formació corresponent. Amb la qual cosa, si la formació inicial del professorat és la mateixa i tenen més hores de formació a l’alumnat, no sé d’on venen els dubtes”, resumeix. En aquesta línia, Soler ha expressat la seua “plena confiança” que quan un docent li dona un aprovat a un alumne, “està dient que aquest alumne té les competències corresponents, siga en Filosofia, en Història, en Matemàtiques o en Valencià”.

“Em sorprén —insisteix— que professorat de qualsevol nivell qüestione la tasca d’altres professionals amb la mateixa formació”. “Agraïm qualsevol mena d’aportació, però confiem totalment en el professorat de Secundària”, remarca.