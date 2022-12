La carrera més divertida d'Estivella guanya en solidaritat

La tradicional Sant Silvestre va omplir de vida una altra vegada els carrers d'Estivella.

La cita, organitzada per l'Associació Cultural Arrels, va registrar una afluència major que l'esperada perquè va incloure xocolate i coca per als assistents, com ja és tradicional, però va ser necessari fer més xocolate, ja que es van acabar les provisions.

També es van fer sortejos de llibres i diversos objectes entre els assistents.

El millor, no obstant això, és que s'hi van recollir més aliments per a Càritas.