El Port aprova la pròrroga del Consorci i es reserva la gestió de l'Estació Marítima i el Varador

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) ha aprovat aquest matí atorgar una pròrroga d'un any al Consorci València 2007 en liquidació perquè gestione fins al 31 de desembre de 2023 els espais de la Marina del Port de València, ha informat aquest matí l'APV en un comunicat.

La pròrroga, que arriba davant la falta d'acord entre les tres administracions (Govern, Generalitat i Ajuntament de València) que constitueixen l'òrgan gestor sobre el repartiment de les propietats de la Marina i la figura de gestió a futur, s'atorga sobre l'autorització que el Consorci va obtindre el 23 de juliol de 2001, i serà d'un any, a comptar de l'1 de gener pròxim, llevat que abans del 31 de desembre de 2023 finalitzara el procés de liquidació en el qual es troba el Consorci València 2007 o s'atorgarà - per concurs - un nou títol d'ocupació del domini dels espais que actualment conformen l'actual Marina de València.

La resolució aprovada aquest matí afecta una àrea "lleugerament inferior" a la que fins ara estava gestionant el Consorci. De la cessió s'han tret dos importants espais la gestió dels quals es reserva l'Autoritat Portuària de València. Es tracta de l'antiga Estació Marítima, l'adjudicació de la qual a l'Associació Valenciana de Startups per a la seua transformació en un centre de treball per a empreses emergents i d'innovació ultima el port, i l'edifici del Varador, que en el seu moment es va anunciar com una de les tres seus del Museu de la Mar.

L'alcalde, Joan Ribó, va destacar la importància de l'aprovació de la pròrroga d'un any per a tranquil·litzar totes les empreses que hi treballen. La pròrroga, que ja es va acordar amb el Ministeri de Transports, permetrà, ha dit l'alcalde, continuar treballant per a "intentar acostar el port a la ciutat i la ciutat al port".