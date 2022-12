El betlem monumental de Xàtiva supera els 50.000 visitants en dues setmanes

El betlem monumental de Xàtiva ja ha superat la xifra de 50.000 visitants. Fonts municipals han confirmat a Levante-EMV que, en el recompte d’aquest matí, s’ha arribat ja a la xifra de 52.330 assistents, la qual cosa llança una mitjana de quasi 3.500 usuaris per dia. Sens dubte, es tracta d’una de les grans atraccions de l’època nadalenca a la capital de la Costera i són molts els veïns de municipis pròxims que no dubten a l’hora d’acostar-se a la ciutat per a gaudir del muntatge enclavat de l’Albereda.

70 Ricardo Martínez, regidor de Parcs i Jardins, ha atés aquest diari i ha explicat que els trams del dia amb més moviment són a primera hora del matí i a mitja vesprada: “Ara hi ha quatre autobusos amb gent que ve a veure el betlem i la zona de la Font del Lleó i se n’han anat ja quatre més. A mesura que s’acosta el migdia, el ritme baixa un poc, però cap a les set de la vesprada sí que es formen cues”. El portaveu municipal ha explicat que molts col·legis han programat visites durant els últims dies: “Crec que la dada és bona. L’objectiu seria arribar a 100.000 persones, crec que seria una gran notícia. L’any de més assistència va ser en 2019, abans de la pandèmia, quan van vindre més de 117.000 persones. Enguany es va programar una obertura més primerenca, aprofitant el pont. L’any que ve, potser, farem el mateix i intentarem superar aquesta dada”. 1.500 metres quadrats Les dades avalen l’interés que desperta el muntatge. El betlem monumental ocupa una extensió de 1.500 metres quadrats i entre les diferents escenes hi ha 6.000 bombetes de llum i 600 plantes ornamentals, aromàtiques, fruiters i hortalisses. De fet, algunes de les plantes s’aniran reposant periòdicament mentre dure la iniciativa. A més, unes 15 unitats d’arbratge i palmeres. També hi ha 15 bombes d’aigua, 5 bombes de fum, 6 fonts, 23 figures humanes, 40 recreacions d’animals i unes 20 escenes diferents.