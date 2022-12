Els pacients no hauran d’esperar 60 dies per a demanar cirurgia en la privada

El Ple del Consell aprovarà hui la modificació del Decret 97/1996 per a permetre als pacients amb patologies amb més demora quirúrgica poder triar des del primer dia ser operats en centres hospitalaris autoritzats col·laboradors de la sanitat pública valenciana.

La modificació del Decret 97/1996, que va activar el denominat pla de xoc, és una mesura excepcional que afectarà les patologies més recurrents de la llista d’espera. Cal recordar que la meitat de les intervencions de cirurgia programada retardable, les que integren la llista d’espera quirúrgica, corresponen a les especialitats d’oftalmologia (el 80 % són intervencions de cataractes) i traumatologia (la més comuna són els galindons).

Entre les més freqüents hi ha també les patologies de paret abdominal (hèrnies), de peus i mans —com la cirurgia de túnel carpià— i les pròtesis de maluc i de genoll.

La iniciativa adoptada respon a la necessitat de donar un impuls i agilitzar l’activitat quirúrgica a causa de les conseqüències que ha tingut la recent pandèmia de covid, que, en les successives onades, ha afectat la programació quirúrgica de la patologia retardable i ha impedit mantindre un ritme d’intervencions òptim, amb el conseqüent descens d’activitat quirúrgica.

La mesura afectarà aquelles patologies que requereixen intervenció quirúrgica i la demora de la qual supere els 60 dies. En aquest cas, el facultatiu especialista de l’àrea de consultes externes podrà oferir al pacient la possibilitat de ser intervingut en un centre sanitari col·laborador autoritzat des del primer moment.

D’aquesta manera, no farà falta esperar els 60 dies actuals i se li oferirà al pacient de manera immediata aquesta opció, perquè puga ser intervingut, si ho considera, en una clínica privada col·laboradora del programa.

Per a l’any 2023, la Conselleria de Sanitat ha incrementat el pressupost destinat a les intervencions en centres col·laboradors fins als 22 milions, enfront de 15 milions d’euros de 2022.

L’horari canvia

Les intervencions fora de l’horari ordinari és una més de les diverses actuacions que la Conselleria està duent a terme per a reduir la llista d’espera quirúrgica. També s’han creat unitats de control de demora en els 24 departaments de salut del sistema públic sanitari, formades per un equip de professionals dedicat a reduir els temps d’espera del departament, tant quirúrgics com de consultes externes i de primària.