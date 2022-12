Els sindicats reclamen una pujada salarial generalitzada per a combatre la inflació

El sindicat UGT ha exigit abordar una pujada salarial generalitzada per a combatre l’efecte de la inflació —que, segons la dada avançada de desembre, es va situar en el 5,8 %—, així com controlar els marges de beneficis de les empreses, a les quals CCOO ha assenyalat com a responsables de l’augment de l’IPC subjacent.

En un comunicat d’aquest divendres, UGT destaca que el principal problema de l’escenari inflacionista resideix en les “reduïdes variacions salarials” pactades en conveni —un 2,69 % de mitjana fins a desembre—, raó per la qual demana un nou acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva. La negociació d’aquest acord porta en suspens des que la patronal CEOE va alçar-se de la taula de negociació després de negar-se a acceptar la clàusula de revisió salarial que van proposar els sindicats, és a dir, un ajust dels sous de l’any que ve en funció de la inflació mitjana al tancament de 2022. Per la seua banda, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha reaccionat a la dada via Twitter i ha assenyalat que el fet que l’IPC subjacent haja superat la taxa general indica que les mesures aprovades per a pal·liar l’augment dels preus “no són suficients”. “L’èxit d’algunes mesures per a contindre els preus més volàtils (sobretot energètics) no són suficients per a evitar l’efecte de segona ronda amb origen en els beneficis empresarials”, ha escrit Sordo. Finalmente la inflación subyacente supera la general.

Esto indica que el éxito de algunas medidas para contener los precios más volátiles (sobre todo energéticos) no son suficientes para evitar el efecto de segunda ronda con origen en los beneficios empresariales. #inflacion pic.twitter.com/QJCgid0Kje — Unai Sordo (@UnaiSordo) 30 de diciembre de 2022 UGT també ha criticat els marges de benefici de “determinats sectors i grans empreses”, a les quals acusa d’haver “aprofitat la conjuntura per a elevar els seus guanys de manera desproporcionada”, raó per la qual exigeix “controlar” els marges empresarials. Així mateix, UGT ha insistit en la necessitat que el salari mínim interprofessional (SMI) s’incremente fins als 1.100 euros perquè les persones amb sous més baixos recuperen poder adquisitiu.