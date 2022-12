Esglai per un incendi a la Cova Ampla del Montgó

L’any acaba amb un altre espatarrant esglai pel foc a la Marina Alta. Ahir, cap a les 11 hores, es va declarar un incendi just davall de la Cova Ampla del Montgó, en el vessant de Xàbia del parc natural. És una zona de molt difícil accés. La mobilització va ser immediata. Els helicòpters i les avionetes van començar a fer descàrregues d’aigua mentre, en terra, els bombers del consorci d’Alacant i els bombers forestals lluitaven amb matafocs contra les flames. A les 12.34 hores, el foc ja s’havia donat per controlat. Ja no hi havia flama. La superfície calcinada és xicoteta, però l’esglai sí que va ser d’importància. Acaba un any en què el foc ha colpejat amb força la Marina Alta. L’incendi de la Vall d’Ebo va arrasar 12.150 hectàrees i és el més greu que ha patit la comarca en la seua història.