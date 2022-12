Rebel·lió en el PP d’Alzira contra la imposició del candidat a l’alcaldia

La reunió extraordinària de l’executiva del Partit Popular oberta a la militància que el president local, José Andrés Hernández, havia convocat per a explicar el procés de designació de José Luis Palacios com a candidat a l’alcaldia per part de la direcció regional, sense haver consultat al col·lectiu, segons va defensar, va acabar amb una recollida de signatures entre els militants per a secundar un escrit que es dirigirà al president regional, Carlos Mazón, per a instar-lo a rectificar, “per l’interés del PP d’Alzira”, en considerar que el millor cartell electoral és Hernández, i amb el mandat al comité electoral local perquè eleve una proposta formal amb el nom de José Andrés Hernández.

La junta va comptar amb una afluència molt elevada per al que sol ser habitual, entre 50 i 60 militants segons les fonts consultades, que, després d’escoltar l’exposició realitzada per Hernández de com s’havien desenvolupat els esdeveniments fins que el dimecres de la setmana passada se li va comunicar que el candidat designat era l’exregidor José Luis Palacios —va tornar a negar que se li haguera comunicat amb anterioritat aquesta decisió—, es van mostrar, de manera majoritària, molt crítics amb la imposició del candidat i van expressar la seua disposició a cursar la seua baixa en el partit si això es consumava. Hernández va insistir que no tenia voluntat de fer res que perjudique el partit, al qual ha dedicat més de mitja vida, i va tractar de marcar distàncies amb la recollida de signatures que es va iniciar anit mateix per a donar-li suport. Fonts de l’executiva van confirmar que la pràctica totalitat d’aquest òrgan de direcció ha confirmat el seu suport al president local. També eren presents en la reunió la majoria de regidors que conformen el grup municipal.