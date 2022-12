Mas reclama al PP deslligar-se del candidat de Vox condemnat per violència masclista

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha reclamat als partits que es troben representats a les Corts que trien, “com més prompte millor”, els nous noms per a integrar el Consell de Transparència i poder, així, fer fora d’aquest òrgan Carlos Flores Juberías, candidat de Vox a la Generalitat, que va ser condemnat en 2002 per violència masclista i que va entrar en aquest ens a proposta del PP en 2016.

“Jo instaria les Corts a triar-lo com més prompte millor”, ha assenyalat Mas, que ha recordat que els integrants d’aquest òrgan els tria el parlament autonòmic i no el Govern Valencià. Fonts del PPCV han mostrat ja la seua disposició a renovar un òrgan, el de Transparència, que està caducat des de 2020, una cosa que fins ara anava unida a la negociació d’altres òrgans consultius.

“Duem retard. Quan Puig vulga, renovarem Transparència”, asseguren les mateixes fonts, que ofereixen esqueixar aquesta entitat (i d’altres) de la que crea el conflicte i bloqueja, des del mes de novembre, les renovacions: el Consell Jurídic Consultiu (CJC). No obstant això, la vicepresidenta s’ha desmarcat de qualsevol acció per part de l’executiu valencià més enllà d’instar els partits a accelerar el pacte, ja que l’acord ha de tindre el suport de tres cinquenes parts de la cambra.

És més, la portaveu de l’executiu autonòmic s’ha dirigit al PP i ha reclamat que Feijóo “desautoritze” Mazón, el líder dels populars a la Comunitat Valenciana, perquè “destituïsca” Flores Juberías de l’ens, una cosa que, formalment, no és possible, per la qual cosa ha rectificat: “Podrien convidar-lo a anar-se’n”.

Així mateix, ha indicat que li agradaria que “no només Vox sinó també el PP diguen quina és la seua postura sobre la violència masclista”, ja que, segons ha insistit, si els populars volen governar, “ha de ser amb Vox”. “El que em preocupa és quina serà la posició d’un hipotètic govern de PP i Vox, què passarà amb les mesures que estem duent a terme, desapareixeran?”, ha expressat la vicepresidenta. “És important que els valencians i les valencianes sàpien quin és el seu parer sobre la violència masclista”, ha afegit.

Mas ha demanat “ser contundents” en les qüestions de la lluita contra la violència masclista i ha assenyalat que no es pot “banalitzar” els fets. “Perquè hagen passat 20 anys no té menys importància el que ha passat, hi ha fets històrics que, per molt de temps que passe, no deixen de ser importants, és el cas de la violència masclista”, ha remarcat.